Кроссоверы у россиян по-прежнему в приоритете, но покупать их стали меньше

По данным аналитического агентства «Автостат» в России сократились продажи кроссоверов и внедорожников. За прошлый год у нас было реализовано 727 тысяч автомобилей класса SUV, что на 0,3% меньше, чем годом ранее. При этом сегмент легковых машин повышенной проходимости остается самым крупным. На их долю приходится 44,5% от общего числа реализованных в стране автомобилей.







Лидер сегмента — Hyundai Creta с результатом 71,5 тыс. штук и прибавкой 5,8%. Вторая сточка за Renault Duster. Хотя продажи «француза» просели на 5,7%, итоговый тираж составил солидные 39 тысяч экземпляров. Третий на подиуме VW Tiguan. Самый дорогой в этом коротком списке немецкий кроссовер прибавил к прошлому году аж 11,1% и в абсолюте и с результатом 37,2 тыс. штук, почти догнал Renault.