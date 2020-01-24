Про будущее без нефти

Лет десять назад в одном из эпизодов 12-го сезона Top Gear Джеймс Мэй тестировал электромобиль – Honda Clarity. А немного позже вышла статья Джереми Кларксона, в которой он сетовал, что этот сюжет не вызвал никакой реакции. Зрители ждали фееричного завершения сезона, а увидели «Капитана Улитку», промямлившего какую-то скучную лекцию о заурядной Honda. А ведь на самом деле тема была крайне важной, а машина, о которой шла речь, самой интересной из всех, что когда-либо изобретало человечество со времён Ford Model T. Подчёркиваю, не Bugatti Veyron, не Ferrari F50, а именно Honda Clarity.

Потому что это не просто электромобиль на батарейках типа Tesla и не гибрид типа Toyota Prius. Это автомобиль с мини-электростанцией, которая превращает водород в электричество. То есть бак расположен там же, где и у обычных машин, только вместо бензина или дизеля его заправляют сжатым водородом под давлением в несколько сотен атмосфер. В специальном отсеке водород реагирует с кислородом из воздуха, и благодаря довольно сложным и скучным процессам – назовём их волшебством – получается электричество. Оно направляется в электродвигатели и крутит колёса, как в обычной электрической машине.

Вы спросите: почему Clarity это будущее? Потому что обычный электромобиль надо заряжать всю ночь или через каждые 100 километров, и он может остановиться в самый неподходящий момент, а Clarity достаточно за пару минут накачать водородом и ехать 500 км. В США водород стоит примерно столько же, сколько бензин, но в отличие от нефти он никогда не кончится, потому что это самый распространённый химический элемент во Вселенной. Ещё одна прелесть водородной машины – у неё нет никаких выбросов, кроме воды, потому что, если вы хотя бы немного знаете химию, при смешивании Н и О получается Н 2 О. Ну, это так, на всякий случай.

Но, к сожалению, в 2009-м прогрессивное человечество не заметило «Клэрити» и подсело на гибриды вроде Toyota Prius и Lexus RX 400h. Это стало модно. Покупая «Приус», вы как бы заявляете миру: «Да, я знаю, что буду ездить на ужасной уродливой машине, но это неважно, потому что я забочусь об экологии, и я молодец!» Представьте, многим это нравится! Ведь гибриды – это лёгкое и мгновенное решение. Но на самом деле это вообще не решение, потому что они всё равно не способны ехать без бензина и просто маскируют проблему, откладывая её на потом. Что-то вроде попытки экономить туалетную бумагу, каждый раз подтираясь малюсеньким клочком — рано или поздно она всё равно закончится.

Более того, когда батареи гибридов окончательно умирают, их утилизация наносит огромный вред экологии. Больший, чем бензиновые машины. Я это не выдумал – об этом говорят учёные. А водород – решение. Во-первых, можно перестать переживать из-за якобы заканчивающейся нефти. Во-вторых, нет никаких выбросов. В-третьих, вы получаете источник практически бесконечной энергии. В теории мини-электростанцию внутри машины можно будет подключить даже к дому и снабжать электричеством все электроприборы в случае глобального апокалипсиса.

Проблема только в том, что получение водорода – довольно сложный процесс. К тому же нужна инфраструктура для его хранения, перевозки и продажи. Казалось бы, всё это можно создать с помощью инвестиций. Но у автопромышленности нет денег, потому что она тратит их на выплаты компенсаций по дизельгейту и штрафы за нарушение экологических норм. У нефтяников тоже нет денег, потому что стоимость барреля давно не подымалась выше 60 долларов. Да и какой смысл делать водород, если проще продавать нефть? Правительства? У нас почти рецессия, Штаты бьются с госдолгом… Toyota создала было ещё одну модель водородомобиля – Mirai, но, как и в случае с «Хондой», до неё никому нет дела.







Однако есть Китай, и денег у него полно. Китайцы давно поняли, что за водородом будущее. Им он выгоден по трём причинам: первая – они соскакивают с затратной нефтяной иглы; вторая – свои многочисленные проблемы с экологией они решают одним махом; и третья – Китай может стать пионером и монополистом в этой области, превратившись в ведущую автомобилестроительную державу мира. Правительство Китая вкладывает деньги в машины на водороде уже несколько лет, и это приносит свои плоды. В марте 2019 года китайцы выкатили свой первый водородомобиль Wuhan Grove Hydrogen Automobile.

И это не просто очередной Clarity или Mirai, это водородомобиль, который может проехать на одной заправке тысячу километров. В 2020 году они планируют продать 5 тысяч таких машин, в 2025 году – 50 тысяч, а в 2030-м – миллион. Разумеется, помимо самих автомобилей, будет строиться и инфраструктура: заправки, заводы по добыче водорода и остальное. Лично я желаю им удачи! Надеюсь, что всё получится и мы войдём в эпоху водорода так же стремительно, как на рубеже XIX–XX веков перешли от лошадей к двигателям внутреннего сгорания.

Текст Александр Долгих

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