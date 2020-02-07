Китайцы привезут 7-местного конкурента «Карока»

В Китае сегодня делают всё: от зубных щёток до… (тут можно подставить «турбореактивнй двигатель» или вообще что угодно). Так что соорудить 7-местный паркетник наши восточные соседи тоже догадались. А скоро будут продавать такой и в России.

Это Chery Tiggo 8 – одноклассник Skoda Karoq. У «китайца» 4,7 метра длины и 7-местный салон: всё, что нужно для большой семьи.

Единственный мотор – двухлитровая турбочетвёрка. У неё распределённый впрыск, а в документах написано, что она может работать на «девяносто втором» бензине. Это хорошо.

В трансмиссии трудится безальтернативный вариатор. Привод может быть только передним, так как полноприводных Tiggo 8 вообще не бывает. А это – уже плохо.

Ещё обещают крутой салон. Для нас всё, что только можно – передняя панель, дверные карты и далее по списку – обтянули экокожей (её раньше называли дерматином).







Плюс будет три дисплея. Кроме панели приборов и тачскрина медиасистемы здесь есть ёмкостный экран для управления климатикой.

Вдобавок обещают крутейшие кресал марки LEAR – такие же вроде бы закупает Jaguar Land Rover (но это неточно). В общем, салон должен быть очень даже неплох!

И тут встаёт главный вопрос: а сколько это всё стоит? Пока не знаем. Российский офис Chery пока держит паузу, но обещает напечатать прайсы через несколько недель.