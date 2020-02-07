  • Сегодня: Пятница, 7 февраля, 2020
 

 
Новости   7 февраля 2020   

Китайцы привезут 7-местного конкурента «Карока»

В Китае сегодня делают всё: от зубных щёток до… (тут можно подставить «турбореактивнй двигатель» или вообще что угодно). Так что соорудить 7-местный паркетник наши восточные соседи тоже догадались. А скоро будут продавать такой и в России.

Это Chery Tiggo 8 – одноклассник Skoda Karoq. У «китайца» 4,7 метра длины и 7-местный салон: всё, что нужно для большой семьи.

Единственный мотор – двухлитровая турбочетвёрка. У неё распределённый впрыск, а в документах написано, что она может работать на «девяносто втором» бензине. Это хорошо.

В трансмиссии трудится безальтернативный вариатор. Привод может быть только передним, так как полноприводных Tiggo 8 вообще не бывает. А это – уже плохо.

Ещё обещают крутой салон. Для нас всё, что только можно – передняя панель, дверные карты и далее по списку – обтянули экокожей (её раньше называли дерматином).



Плюс будет три дисплея. Кроме панели приборов и тачскрина медиасистемы здесь есть ёмкостный экран для управления климатикой.

Вдобавок обещают крутейшие кресал марки LEAR – такие же вроде бы закупает Jaguar Land Rover (но это неточно). В общем, салон должен быть очень даже неплох!

И тут встаёт главный вопрос: а сколько это всё стоит? Пока не знаем. Российский офис Chery пока держит паузу, но обещает напечатать прайсы через несколько недель.

Метки: , , ,

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу