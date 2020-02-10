Chrysler сделал идеальный «бус»: при чём тут 4х4?

Chrysler дозрел, чтобы сделать минивэн Pacifica полноприводным! В итоге, в приводе задних колёс появилась многодисковая муфта, которая управляется электроникой (поэтому, например, если водитель включит «дворники», полный привод активируется).

А ещё полноприводные версии имеют увеличенный на 2о мм клиренс и перенастроенной (сзади даже появился стабилизатор поперечной устойчивости). Отдельно говорится, что трансформация салона никак не ухудшилась.

Набор моторов остался старым. Это классический атмосферник V6 объёмом 3,6 литра и отдачей 291 л.с., с которым стоит девятиступенчатый «автомат».

(Ещё существует переднеприводный гибрид: в помощь дефорсированному V6 (264 л.с.) установлены пара электромоторов (86 и 116 л.с.) и электромеханический вариатор. У него вариант AWD не будет).







Полный привод американцы хотят вывести как можно скорее: старт продаж назначен на второй квартал. А потом еще будет рестайлинг!

В конце года Chrysler внедрит новую оптику, бамперы, более продвинутую медиасистему, новые варианты оснащения… Но для нас всё это факультативно: в России Pacifica официально представлена, но продаётся еле-еле.