  • Сегодня: Понедельник, 10 февраля, 2020
 

 
Новости   10 февраля 2020   

Chrysler сделал идеальный «бус»: при чём тут 4х4?

Chrysler дозрел, чтобы сделать минивэн Pacifica полноприводным! В итоге, в приводе задних колёс появилась многодисковая муфта, которая управляется электроникой (поэтому, например, если водитель включит «дворники», полный привод активируется).

А ещё полноприводные версии имеют увеличенный на 2о мм клиренс и перенастроенной (сзади даже появился стабилизатор поперечной устойчивости). Отдельно говорится, что трансформация салона никак не ухудшилась.

Набор моторов остался старым. Это классический атмосферник V6 объёмом 3,6 литра и отдачей 291 л.с., с которым стоит девятиступенчатый «автомат».

(Ещё существует переднеприводный гибрид: в помощь дефорсированному V6 (264 л.с.) установлены пара электромоторов (86 и 116 л.с.) и электромеханический вариатор. У него вариант AWD не будет).



Полный привод американцы хотят вывести как можно скорее: старт продаж назначен на второй квартал. А потом еще будет рестайлинг!

В конце года Chrysler внедрит новую оптику, бамперы, более продвинутую медиасистему, новые варианты оснащения… Но для нас всё это факультативно: в России Pacifica официально представлена, но продаётся еле-еле.

Метки:

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу