АВТОВАЗ отказался от проверки авто «по стандартам 1973 года»

АВТОВАЗ внедрил новую, более современную и эффективную методику контроля качества готовых автомобилей. До этого машины гоняли по уличному треку, который использовался… с 1973 года!

Сейчас автогигант открыл новую испытательную трассу, которая проложена внутри главного корпуса.

Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей. Каждый автомобиль после сборки проезжает по тестовому участку.

На новом треке длиной 300 метров расположены искусственные препятствия и виражи, чтобы обеспечить «всеобъемлющую проверку качества сборки интерьера и работы основных систем и агрегатов автомобиля».







Всего задействовано 8 разнообразных участков: имитация бордюров, «лежачий полицейский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, ассиметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником.

Через трек каждый час можно прогонять до 150 автомобилей. Через него проходят 100% выпускаемых автомобилей – это модели Lada, Renault и Datsun. Новая методика к соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan.

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