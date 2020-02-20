Toyota выпустит новый маленький паркетник

Toyota готовит новый кроссовер класса B. Премьера состоится на Женевском автосалоне, но, чтобы подогреть интерес публики, японцы распространили первый тизер будущей модели.

Паркетник строят на платформе GA-B, то есть он будет ближайшим родственником компакта Toyota Yaris. Однако внешне машины будут совсем разными!







Других подробностей пока нет. Но есть намёк: на японском рынке Toyota уже продает кроссовер меньше, чем модель CH-R. Это паркетник Raize (на фото), в разработке которого также участвовала марка Daihatsu.

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