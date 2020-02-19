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Новости   19 февраля 2020   

Jaguar и Land Rover показали очень странную штуковину

Марок Jaguar и Land Rover показали челнок под названием Project Vector. У него есть руль и педали, но это беспилотник, поэтому через полтора года он начнёт колесить по улицам британского Ковентри. 

Зачем нужна эта электрическая капсула?  Она может работать беспилотным такси или развозным грузовичком (опять же: без водителя).



Никаких характеристик пока не заявляется. Известно только, что длина машинки – всего четыре метра. И, конечно, несмотря на эмблему Land Rover, делать на бездорожье этому челноку нечего…

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