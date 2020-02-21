Кунг для Mitsubishi L200 от Aeroklas: такого больше никто не сделал

Не так давно «Клуб 4х4» представил кунги (hardtop canopy) для Mitsubishi L200 последнего поколения от известной компании Aeroklas. Она использует только передовые технологии литья, пока остальные продолжают делать надстройки из обычного стеклопластика.

Благодаря этим технологиям внутренняя поверхность кунгов получается абсолютно гладкой, сохраняя отличные декоративные свойства (плюс её можно мыть под струёй воды).

Установка элементарна, а главное, не требует сверления отверстий. Кунг крепится струбцинами, что значительно облегчает процесс его снятия и установки.







Также преимуществами продукции Aeroklas являются малый вес, высокая прочность, заднее стекло на газовых амортизаторах и раздвижные боковые стёкла.

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