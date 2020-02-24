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Новости   24 февраля 2020   

Ford придумал новую конструкцию дверей

Компания Ford оформила патент на съемные панели дверей. По всей видимости, такое решение было придумано для нового поколения внедорожника Bronco. Так ли это, мы узнаем совсем скоро, когда состоится официальная премьера новинки.

Похожее решение использовано на внедорожниках Jeep Wrangler, но там двери снимаются целиком.



У Форда, судя по иллюстрациям, каркас двери остаётся на месте. Ещё одно отличие: Ford заявляют свою конструкцию быстросъёмной, тогда как владельцы Джипов жалуются, что демонтаж дверей занимает много времени.  


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