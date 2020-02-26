Прощай, Токио…

Вот уже несколько месяцев я не могу выбраться из тяжелейшей депрессии. Постигшее меня разочарование настолько глубоко, что начал дёргаться глаз, а по ночам я издаю такие стоны, что пугаю жену и корги.

И дело совсем не в подорожании лимонных вафель в «Пятёрочке» и не в очередной параноидальной инициативе народных избранников. Я напрочь разочаровался в токийском автосалоне. Окончательно и бесповоротно! Долгие годы Токио был космическим шоу с невероятными концептами и роботами, сидящими внутри машин напевая песенки. Почти каждый автомобиль выставки был страшно далёк от реальной жизни, но с таким интересным взглядом в будущее, что лица взрослых, отвыкших удивляться мужчин растягивались в мечтательной улыбке. Японцы тем временем хитро щурили глаза и обещали, что дальше будет ещё интереснее. Репортажи по телеку про токийское моторшоу даже в прайм-тайм растягивались минут на десять, а дизайнеры всего мира ждали его больше, чем Рождества.

Но прошедший в 2019 году салон оставил крайне неприятный осадок. Последний раз я был так разочарован, когда сосед украл из моего почтового ящика бесплатную газету. Непонятная организация, полное отсутствие логики и, самое ужасное, ничтожно малое количество интересных экспонатов. Не то чтобы их не было вовсе. Они были. Штук пять. А остальное – моноколёса, самоходные табуретки, швабра, управляемая через спутник, и говорящая яйцеварка. Пристегните ремни и переведите спинки кресел в вертикальное положение: токийская выставка, как и почти все ей подобные, зашла в тупик. Похоже, маркетологи вдруг поняли, что не знают, куда идти и что предлагать в рамках новой беспилотно-электрической концепции, а вместе с ними приуныли и дизайнеры, чья буйная фантазия просто не справляется с быстро меняющейся реальностью. Ведь ещё до того как они успевают что-то предложить, это уже устаревает. Только что мимо нас проехал какой-то кирпич со стробоскопами, создатель которого битый час уверял, что потратил на него кучу времени и чужих денег…

Правда, светлые пятна в этой безысходности тоже были. Это и новый кроссовер Nissan, и очень прикольный багги от Mitsubishi, и Mazda МХ-30, которая одновременно и смотрит в будущее, и отсылает к классике. Это первый электромобиль марки, и выполнен он в форм-факторе кроссовера. При этом японцы всячески избегают подобной классификации, но типичные кроссоверные накладки на боковинах они всё же сделали. Маркетологи со своей стороны пытаются продвигать машину как драйверское, пятиместное… купе. В подтверждение этого тезиса задние двери на МХ-30 открываются против хода, как на ставшем классическим роторном купе Mazda RX-8, создавая тем самым очевидную историческую параллель. Следуя странной модной тенденции, запас хода электромобиля чуть больше 200 км. Такой сравнительно небольшой пробег объясняется тем, что батарея увеличенной ёмкости не лучшим образом повлияет на массу конструкции, а при развитой в цивилизованном мире электро-инфраструктуре двухсот километров хватит за глаза.







Шасси, слегка переработав для размещения батареи, взяли от Mazda3, что утверждает нас в мысли – управляться эта штука будет отлично. Мало того, здесь есть даже электрическая версия системы G-Vectoring Control, распределяющая тягу в зависимости от скорости и угла поворота руля. Одновременно с этим специально для МХ-30 придумали новый салон с висящей центральной консолью и экологически чистыми материалами отделки (типа пробки, тканей от штанов и переработанных в бедных кварталах Мумбая пластиков). В Японии эта машина уже доступна для заказа. К счастью, там не нужно заряжать электромобиль, спуская удлинитель из окна многоэтажки. И пусть Mazda по нынешней моде старается всё воткнуть в розетку, в МХ-30 оставили руль, педали и рукоятку селектора к радости тех, для кого вождение – кайф почище хипстерского свежевыжатого картофельного сока.

Возвращаясь к токийскому шоу, вспомнилось вот ещё что. Общемировой, пардон, тренд заключается в том, что большинство автомобильных выставок меняют формат, превращаясь в технологические ВДНХ, где каждый норовит показать, как далеко он ушёл в строительстве бездушных жужжалок. Говорят, и салон в Токио в нынешнем формате проходит последний раз, а следующим будет фестиваль концепций городской мобильности, умных домов, беспилотных тостеров и прочих атрибутов быстро меняющегося будущего. Ну а мы, как деды на завалинке, будем вспоминать уникальный концепт-кар начала 2000-х Nissan Pivo2, внутри которого была голова мальчика, насвистывающего песенки и рассказывающего истории. И, кстати, в той машине был руль.

Текст: Максим Ракитин

Иллюстрация: Соня Коршенбойм