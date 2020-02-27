Porsche Taycan: как совместить «бензиновый» опыт с современными технологическими устремлениями?

С выпуском электромобиля Taycan компания Porsche ступила в новую для себя эру. Рассмотрим особенности, отличающие Porsche Taycan от других электромобилей, а также попробуем понять, как новый опыт Porsche соотносится с компетенциями, накопленными за много лет работы над спортивными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Неизменный силуэт

Современному электромобилю трудно придать пропорции спорткара. Кузов такой машины чаще всего приходится делать более высоким, чем у бензинового или дизельного автомобиля. Сложности с компоновкой обусловлены наличием тяговой батареи в днище – она достаточно массивна. Сохранение узнаваемости силуэта Porsche было главным вызовом для дизайнеров при проектировании Taycan.

Они успешно с ним справились – характерная линия крыши, а также наклонный капот и сильно выгнутые крылья в точности соответствуют фирменному стилю. А для удобства пассажиров заднего ряда в батарейном блоке предусмотрена ниша – в том месте, где располагаются их ноги.

Высокое напряжение, точная механика

Обычно для бортовой сети электромобилей используется напряжение около 400 вольт. Porsche Taycan – первый серийный электромобиль, в котором используется 800-вольтовая система. Это решение помогает обеспечить быструю зарядку тяговой батареи – достаточный для преодоления 100 км пути объем энергии Taycan может получить за 5 минут зарядки. А восполнить заряд с 5% до 80% на специальной высоковольтной станции быстрой зарядки Taycan способен за 22,5 минуты.

Силовая установка электрического спорткара включает два электродвигателя на передней и задней оси. С переднего мотора крутящий момент передается на колеса через одноступенчатый редуктор, сзади же коробка передач двухступенчатая – для обеспечения одновременно выдающейся динамики и высокой максимальной скорости автомобиля.

Цифровой внутри

Интерьер Porsche Taycan включает множество инноваций. К примеру, привычные стрелочные приборы с размещенным по центру тахометром для электромобиля не актуальны – перед водителем изогнутый 16,8-дюймовый дисплей, на котором можно сконфигурировать три цифровых прибора. Да и физически осязаемых кнопок в салоне почти не осталась – управление основными функциями реализовано через сенсорные дисплеи. Однако, по традиции, кнопка запуска расположена слева от руля. Индивидуальный экран можно заказать и для пассажира – перед ним будет также отображаться актуальная информация, включая скорость движения.







Над головой водителя и пассажиров – крыша из стекла с покрытием, защищающим от солнца. Изменилась и климатическая система – дефлекторы обдува в Taycan лишены привычных направляющих шторок, распределяющих потоки воздуха. Вместо этого потоки воздуха состоят из четырех перекрещивающихся струй: если их сила одинакова, воздух направляется прямо, если неодинакова – обдув ведется по направлению более сильного потока.

На треке и дорогах

Испытания предсерийных прототипов Taycan проводились без скидок на его относительную экзотичность – суммарно машины преодолели около 6 млн км в 30 странах – от Финляндии до ОАЭ, США и Китая. Испытатели поднимались на высоту до 3000 м над уровнем моря, проверяли работу систем машины при температуре -35 и на жаре, а также осуществили более 100 000 циклов зарядки в разных странах и по разным технологиям.

Не обошелся выпуск новой модели Porsche и без рекорда – тест-пилот Ларс Керн на предсерийном Taycan преодолел Северную петлю Нюрбургринга за 7 минут и 42 секунды (на фото). Замеры проводились на обычной для рекордных заездов дистанции длиной 20,6 километра – это рекорд для четырехдверных чисто электрических автомобилей.

Поэтапная гибридизация

Прежде чем представить свой полностью электрический автомобиль, компания Porsche около 10 лет серийно производила машины с гибридными силовыми установками. Все началось с выпуска в 2010 году версии Cayenne S Hybrid, пятидверная Panamera также получила гибридную версию. А кроме того, Porsche Boxster в 2011 году «примерил» чистый электропривод – пока в виде тестового образца для отработки технологий.

Не обошелся без гибридного привода и суперкар Porsche 918 Spyder (на фото). Этот автомобиль оборудовали тремя двигателями – 4,6-литровым бензиновым V8 и двумя электромоторами на передней и задней оси. Суммарная мощность силовой установки 918-го достигала 887 л.с.

Вот так, поэтапно, известный производитель спортивных автомобилей шел к выпуску полностью электрической модели. Для разработки и запуска в производство Porsche Taycan, дебютировавшего в 2019 году на автосалоне во Франкфурте, потребовалось создать более 1200 рабочих мест и инвестировать 6 млрд евро.

Текст: Михаил Лобачёв