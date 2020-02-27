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Новости   27 февраля 2020   

Ford готовит очень крутой Ranger (но его нельзя будет купить)

Ford анонсировал специальную версию пикапа Ranger для южноафриканской гоночной серии South African Cross Country Series. Спортивный прототип получит 3,5-литровый V6 EcoBoost от модели F-150 Raptor.

Отдача мотора не раскрывается, но известно, что его сдвинут глубоко внутрь базы для лучшей развесовки.



Вместо неразрезного моста сзади внедрена многорычажка, а тормозные механизмы заменены на 6-поршневые суппорты от Brembo. Кузов  лишь стилизован под серийную модель, но панели отформованы из углепластика.

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