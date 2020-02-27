Ford готовит очень крутой Ranger (но его нельзя будет купить)

Ford анонсировал специальную версию пикапа Ranger для южноафриканской гоночной серии South African Cross Country Series. Спортивный прототип получит 3,5-литровый V6 EcoBoost от модели F-150 Raptor.

Отдача мотора не раскрывается, но известно, что его сдвинут глубоко внутрь базы для лучшей развесовки.







Вместо неразрезного моста сзади внедрена многорычажка, а тормозные механизмы заменены на 6-поршневые суппорты от Brembo. Кузов лишь стилизован под серийную модель, но панели отформованы из углепластика.

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