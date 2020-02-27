В Китае выпустили кроссовер, защищённый от коронавируса

В Китае стартовали продажи кроссовера Geely Icon. Производитель утверждает, что автомобиль способен защитить владельца от коронавируса, сообщает «Секрет фирмы».

Вскоре после анонса Icon число предзаказов на него превысило 30 000. Издание уверяет, что ажиотаж вызван вспышкой коронавируса.

Icon оснащён климатической установкой IAPS. В Geely уверяют, что она способна не только защищать салон от пыли и запахов, но и бороться с вирусами — бактерии не должны проникнуть в салон.

Машина, созданная под руководством известного дизайнера Питера Хорбери, построена на шведской-китайской платформе Volvo XC40.





Силовой агрегат лишь один: бензиновая турботройка 1.5 (177 л.с., 255 Н·м), сопряжённая со стандартным для новых Geely 7-ступенчатым «роботом». Привод — только передний.

Geely Icon вышел на китайский рынок по цене от 115 800 юаней (1 080 000 рублей). В дорогих версиях кроссовер оказался умеренным гибридом, силовая установка выдаёт 190 л.с. (+13) и 300 Н·м (+45).

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