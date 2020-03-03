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Новости   3 марта 2020   

Subaru Outback теперь будет считаться роскошью

Минпромторг обновил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. В него по-прежнему входят машины дороже 3 млн рублей. В список впервые попали бренды Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Теперь даже топовые комплектации Subaru Outback возрастом до одного года считается роскошью.

Согласно законодательству, владельцы машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей обязаны платить транспортный налог, умноженный на 1,5 (дороже 5 млн рублей — на 2, дороже 10 млн рублей — на 3).



В сумме налогом на роскошь облагаются 1298 моделей: на 105 больше, чем годом ранее. Полный список автомобилей, облагаемых повышенным налогом, можно найти на сайте Минпромторга.

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