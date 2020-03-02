Россияне назвали самый желанный автомобиль (спойлер: это Toyota)

По результатам двух независимых исследований от портала Auto.ru и аналитического агентства «Автостат» внедорожники Toyota Land Cruiser оказались на первых местах рейтингов предпочтений россиян.

В исследовании портала Auto.ru, проведенном среди жителей восьми самых крупных городов страны, внедорожники Toyota Land Cruiser безоговорочно являются самыми востребованными автомобилями для жителей России.

В общей сложности 20% респондентов, то есть каждый пятый, мечтает именно об автомобилей Toyota. Чаще всего своей мечтой россияне называли внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.

В свою очередь исследование аналитического агентства «Автостат» подтвердило реноме Toyota и среди владельцев автомобилей бренда. Ради этого эксперты опросили владельцев внедорожников и кроссоверов:

Hyundai Santa Fe,

Kia Sorento,

Mitsubishi Pajero,

Toyota Land Cruiser Prado,

Volkswagen Touareg,

Mazda CX-9.

По результатам опроса Toyota Land Cruiser Prado стал безоговорочным лидером по таким показателям, как «Надежность» (81%), «Уверенность» (72%), а также «Имидж/статус» (40%).





Большинство респондентов поставили Land Cruiser Prado на первое место по критерию «автомобиль для солидных людей». Кроме того, легендарный внедорожник опередил всех по «надежности и безопасности», а также по «качеству сборки».

Именно владельцы Land Cruiser Prado чаще других рекомендуют свой автомобиль знакомым (1-е место «Индекса потребительской лояльности»), а 83,3% покупателей Prado готовы рассматривать модели Toyota при выборе следующего автомобиля.

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