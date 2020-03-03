Volkswagen показал очень нестандартный паркетник

Volkswagen презентовать серийную версию своего первого электрического кроссовера ID.4. При этом немцы не стали раскрывать ни интерьер, ни характеристики новинки, хотя её выпуск стартует всего через несколько месяцев.

Объявлено лишь, что машина будет предлагаться и с полным, и с задним приводом.

Внешне Volkswagen ID.4 больше напоминает минивэн, чем кроссовер. Почти однообъёмная компоновка стала возможной из-за очень короткого капота и максимально просторного салона.

Машина построена на всефольксвагеновской электромобильной платформе MEB, у которой тяговая батарея упрятана под полом, чтобы снизаить центр тяжести автомобиля.







Заявлено, что запас хода на одной зарядке достигает 500 км. Однако будут выпускаться варианты и с батареями меньшей ёмкости (соответственно, они будут менее дальнобойными).

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