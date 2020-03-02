Самый дешёвый кроссовер Mercedes получил очень злую версию

Паркетник Mercedes-Benz GLA получил «горячие» AMG-версии под индексом 45. Технически они повторяют легковые Mercedes-AMG A 45 и CLA 45, но есть одно отличие: у хэтчбека и седана имеется режим дрифта, а у кроссовера его нет.

Уточним, что всем «сорок пятым» полагается двухлитровый турбомотор М139, 8-ступенчатый «робот» (с двумя мокрыми сцеплениями) и хитрый полный привод AMG Performance 4Matic+ — с индивидуальными муфтами для каждого из задних колёс.

Отдача версии GLA 45 составляет 387 л.с. и 480 Нм, а модификация GLA 45 S выдаёт 421 л.с. и 500 Нм. Базовый паркетник может разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а «эска» — за 4,3 с.

Опознать «сорок пятые» можно по фирменным решёткам радиатора, крутым бамперам и большим антикрыльям. В салоне присутствуют спортивные кресла и руль, а также AMG-декор и характерная графика приборов.







Кузов усилен растяжками и алюминиевой панелью под двигателем. Для перенастроенного шасси можно заказать адаптивные амортизаторы. Единственное, чего Mercedes пока не раскрыл, это ценники.

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