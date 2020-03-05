У Lada XRAY появилась версия «под миллион рублей»

Lada выводит самую дорогую версию кроссовера XRAY Cross: она будет называться Instinct. В основе топовой комплектации лежит исполнение Luxe Prestige, которому положены климат-контроль, комбинированная обивка салона, а также обогревы лобового стекла, руля и задних сидений.

Главная же особенность именно новой версии «Инстинкт» — медиасистема Яндекс.Авто: с 8-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида и 4G-модемом.

Снаружи Lada XRAY Cross Instinct можно опознать по чёрной окраске крыши и зеркал, а также по двухцветным колёсам. В салоне применена фирменная обивка сидений, плюс появились другие дверные ручки.







На выбор предложены два варианта: с вазовским мотором 1.8 (122 л.с.) и «механикой» и ниссановским двигателем 1.6 (113 л.с.) и вариатором. Выпуск новинки уже стартовал, но ценники пока не опубликованы.

Отметим, что исходный Luxe Prestige сейчас стоит от 930 тысяч рублей. А значит, Instinct планируют продавать примерно за миллион.

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