Команда телевизионного проекта ВНЕ ЗОНЫ отправляется в новое путешествие и приглашает вас поехать вместе с ними!

ВНЕ ЗОНЫ — телевизионный проект о путешествиях на квадроциклах по интересным и труднодоступным местам нашей планеты. Его название содержит огромное количество смыслов, не ограниченное никакими рамками.

Все, что связано с путешествиями и техникой, способной передвигаться по бездорожью и добираться в места, недоступные для других транспортных средств, может стать темой для очередного выпуска нашего тележурнала.

Маршруты, интересные точки, особенности управления, способы решения технических проблем в полевых условиях, и многое другое.

От наших друзей и телезрителей мы часто слышим один и тот же вопрос: как поехать в путешествие вместе с командой ВНЕ ЗОНЫ?

И теперь у нас есть ответ! Мы планируем провести ряд экспедиций в расширенном составе. Каждый желающий сможет стать одним из нас!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ http://www.outzone.su/ru/home.html:

В путешествиях команды ВНЕ ЗОНЫ могут принимать участие взрослые граждане нашей Страны, не имеющие медицинских противопоказаний, готовые соблюдать следующие требования:

Быть готовым к автономному проживанию в дикой природе, Соблюдать общепринятые нормы человеческого поведения, Оказывать необходимую помощь другим участникам, Ответственность за нарушение Правил Дорожного Движения, а также иных установленных Законом норм, каждый участник несет самостоятельно.

Все, что нужно — заполнить заявку http://www.outzone.su/ru/application.html и принять участие в отборочных мероприятиях. Участие бесплатное! Если кто-то требует деньги за участие в проекте ВНЕ ЗОНЫ, имейте в виду: он — НЕ настоящий!

ПРИНЦИП ОТБОРА УЧАСТНИКОВ:

Заявки принимаются с 25 марта по 05 мая 2020 года. Далее будет выбрано несколько участников, приславших заявки и выполнивших следующие задачи:

Подписаться на все аккаунты команды ВНЕ ЗОНЫ Разместить на своей странице в соцсетях банер Пригласить друзей принять участие в проекте

КОМАНДА ВНЕ ЗОНЫ:

Принимает заявки Проводит конкурсный отбор Готовит маршруты путешествий и план их прохождения Полностью отвечает за техническое обеспечение путешествий. Квадроциклы, снаряжение и экипировка — предоставляются участникам на время путешествия.

МАРШРУТЫ:

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ







Время проведения: 15 — 20 июня 2020 г.

Маршрут: Нижний Новгород — Дзержинск — Кинешма — Кострома — Иваново — Владимир — Нижний Новгород.

Ориентировочная протяженность маршрута: 850 км.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Время проведения: 25 июля — 31 июля 2020 г.

Маршрут: Самара — Самарская Лука — Ново-Закамская Оборонительная Линия Обороны — Гора Высокая Шишка — Голубое Озеро — Самара

Протяженность маршрута: 500 км.

УФА — МАГНИТОГОРСК — УФА

Время проведения: 20 — 25 августа 2020 г.

Маршрут: Уфа — Стерлитамак — Верхний Авзян — Кага — Старосубхангулово — Темясово — Кирдасово — Магнитогорск — Белорецк — Инзер — Архангельское — Уфа.

Протяженность маршрута: 500 км.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Время проведения: 20 — 25 сентября 2020 г.

Маршрут: Новосибирск — Бердск — Искитим — Барнаул — Бийск — Новокузнецк — Междуреченск — Киселевск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Новосибирск.

Протяженность маршрута: 500 км.