У новых Audi Q7 и Q8 опять нашли проблемы

Год назад кроссоверы Audi Q7 и Q8 отправили на сервис из-за брака при изготовлении вилки амортизаторной стойки и центрального подголовника. Кроме того, у «ку-седьмых», оборудованных турбошестёркой 3.0 TFSI, из одной или обеих топливных рамп могло вытекать топливо.

И вот новый отзыв. Но теперь Q7 и Q8 поедут на сервис по другой причине.







В каркасе спинки водительского сиденья может образоваться трещина. Она практически не влияет на прочность конструкции, однако острые края могут повредить жгут проводов. В России из-за этого дефекта отзываются 246 кроссоверов, проданных в 2019–2020 годах. Перечень VIN-номеров прилагается.

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