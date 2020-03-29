  • Сегодня: Воскресенье, 29 марта, 2020
 
Новости   29 марта 2020   

У новых Audi Q7 и Q8 опять нашли проблемы

Год назад кроссоверы Audi Q7 и Q8 отправили на сервис из-за брака при изготовлении вилки амортизаторной стойки и центрального подголовника. Кроме того, у «ку-седьмых», оборудованных турбошестёркой 3.0 TFSI, из одной или обеих топливных рамп могло вытекать топливо.

И вот новый отзыв. Но теперь Q7 и Q8 поедут на сервис по другой причине.



В каркасе спинки водительского сиденья может образоваться трещина. Она практически не влияет на прочность конструкции, однако острые края могут повредить жгут проводов. В России из-за этого дефекта отзываются 246 кроссоверов, проданных в 2019–2020 годах. Перечень VIN-номеров прилагается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу