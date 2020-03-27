В России началась большая облава на злостных нарушителей

Борьба со злостными неплательщиками штрафов вылилась за пределы столичного региона, сообщает Коммерсант. Больше всего злостных должников зарегистрировано в Чечне, Волгоградской, Самарской и Тверской областях.

Из 73 злостных неплательщиков, за которыми числится свыше тысячи штрафов, у 17 уже арестованы машины.

ГИБДД уже потребовала от региональных подразделений организовать «контрольные мероприятия»: устанавливать маршруты передвижения должников (в том числе через камеры системы «Безопасный город»), передавать автомобили приставам и т.д.

Одновременно усилена борьба со случаями, когда должников уже нет в живых, но на их машинах ездят другие.

Выявлено уже более 300 тысяч транспортных средств, принадлежавших умершим. В отношении более чем 80 тысяч автомобилей регистрация была прекращена, номера объявлены в розыск. Передвижение таких машин также отслеживают камеры.







При остановке инспектор изымает госрегзнаки и СТС, авто отправляется на штрафстоянку. Водитель привлекается по ст. 12.1 КоАП за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

За первое нарушение грозит штраф 500-800 рублей, за повторное — 5 000 рублей или лишение прав. Одновременно оформляется штраф за вождение без страховки, поскольку договор ОСАГО аннулируется в случае смерти страхователя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: