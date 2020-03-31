В Нижнем Новгороде поймали новое поколение Соболя 4х4

В прошлом году ГАЗ показал рестайлинговую версию полноприводного Соболя-Бизнес. Тогда представители завода рассказали, что готовят большую реформу этой модели, а вот проект Соболя-Next 4х4 поставлен на паузу.

Однако сообщество RCI News опубликовало снимки полноприводного Соболя-Next: машина проходит испытания на дорогах Нижнего Новгорода.

Хочется верить, что Горьковский автозавод действительно работает над коротким Некстом со всеми ведущими колёсами. Но подтверждения этому (за исключением опубликованного фото) со стороны марки пока нет.







Напомним, что бортовая Газель-Next появилась ровно 7 лет назад, весной 2013 года. Два года спустя газовцы показали цельнометаллический фургон. Но трансмиссия 4х4 для этих машин не предлагалась.

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