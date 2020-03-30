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Новости   30 марта 2020   

Какой могла стать буханка (но не стала)

Ульяновский автозавод продолжает раскрывать малоизвестные страницы своей истории. На этот раз УАЗ напомнил об интернациональном проекте, который был создан усилиями советских и финских инженеров.

Шасси — от УАЗ-452/3741, а кузов произведён фирмой Kiitokori Oy из городка Каусала.

Эта компания и по сей день производит автобусы, а также специализированные автомобили на их базе, в том числе передвижные автомагазины и аэродромную спецтехнику.



В 1986 году фото этого автомобиля появилось на страницах журнала «Автоэкспорт информирует». Вполне возможно, что это — единственный образец сотрудничества двух стран.

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