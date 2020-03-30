Какой могла стать буханка (но не стала)

Ульяновский автозавод продолжает раскрывать малоизвестные страницы своей истории. На этот раз УАЗ напомнил об интернациональном проекте, который был создан усилиями советских и финских инженеров.

Шасси — от УАЗ-452/3741, а кузов произведён фирмой Kiitokori Oy из городка Каусала.

Эта компания и по сей день производит автобусы, а также специализированные автомобили на их базе, в том числе передвижные автомагазины и аэродромную спецтехнику.







В 1986 году фото этого автомобиля появилось на страницах журнала «Автоэкспорт информирует». Вполне возможно, что это — единственный образец сотрудничества двух стран.

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