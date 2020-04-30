Chery Tiggo 8 получил «базу» и подешевел

В России стартовали продажи кроссовера CHERY TIGGO 8 в комплектациях Active и Family.

Кроссовер Chery Tiggo 8 в исполнении Active представляет собой базовую, пятиместную версию с широким списком оснащения: 18-дюймовые алюминиевые литые диски, система мониторинга давления и температуры в шинах, cветодиодные фары, передние светодиодные ходовые огни, светодиодные задние фонари, динамические указатели поворота, электрорегулируемые зеркала с обогревом и повторителями поворотов, иммобилайзер, задние датчики парковки, камера заднего вида с системой динамической разметки, система курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, бесконтактное открытие двери багажника, кожаный салон, обогрев передних сидений, многофункциональное рулевое колесо, цифровая зона управления с тремя экранами в салоне и многое другое. Стоимость автомобиля c учётом маркетинговых программ составляет 1 399 900 рублей.







Комплектация Family дополнена третьим рядом сидений. Помимо оборудования доступного в базовой комплектации, здесь доступны: датчик дождя, газовые упоры капота, обогревы рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, климат-контроль и многое другое. Минимальная рекомендованная розничная цена семиместного Chery Tiggo 8 в комплектации Family по программам трейд-ин и «Семейный автомобиль Chery» составляет 1 479 900 рублей.

В период пандемии оформить заказ можно в онлайн-магазине на сайте марки c последующей доставкой автомобиля на дом.

А в этом видео, мы подробно рассказываем, за что можно ценить этот кроссовер