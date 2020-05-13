  • Сегодня: Среда, 13 мая, 2020
 
Новости   13 мая 2020   

Jaguar I-PACE взял, да и подешевел

Jaguar Land Rover Россия снизил цены на кроссовер Jaguar I-PACE. Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобиль 2020 модельного года были пересмотрены в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза. Стартовая стоимость электрокроссовера на российском рынке теперь составляет 5 946 000 рублей.

 

Приобретая Jaguar I-PACE, клиент получает гарантию на автомобиль на 3 года при пробеге до 100 000 км. На встроенную батарею действует гарантия на 8 лет или до 160 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), покрывающая падение работоспособности аккумулятора ниже 70%.

 

 

Обслуживание  электрокара производится с интервалом в 2 года или 34 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) и осуществляется всеми официальными дилерскими центрами Jaguar Land Rover на всей территории России. При покупке I-PACE клиенты могут приобрести сервисный пакет, который покрывает все обязательные базовые операции по сроку и пробегу, а также включает стоимость всех необходимых работ и запасных частей.

Рекомендованные розничные цены на Jaguar I-PACE:

Jaguar I-PACE

Комплектация S

от 5 946 000

Комплектация SE

от 6 411 000

Комплектация HSE

от 6 910 000

А полная база знаний по кроссоверам Jaguar лежит здесь!


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу