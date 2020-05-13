Jaguar I-PACE взял, да и подешевел

Jaguar Land Rover Россия снизил цены на кроссовер Jaguar I-PACE. Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобиль 2020 модельного года были пересмотрены в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза. Стартовая стоимость электрокроссовера на российском рынке теперь составляет 5 946 000 рублей.

Приобретая Jaguar I-PACE, клиент получает гарантию на автомобиль на 3 года при пробеге до 100 000 км. На встроенную батарею действует гарантия на 8 лет или до 160 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), покрывающая падение работоспособности аккумулятора ниже 70%.

Обслуживание электрокара производится с интервалом в 2 года или 34 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) и осуществляется всеми официальными дилерскими центрами Jaguar Land Rover на всей территории России. При покупке I-PACE клиенты могут приобрести сервисный пакет, который покрывает все обязательные базовые операции по сроку и пробегу, а также включает стоимость всех необходимых работ и запасных частей.

Рекомендованные розничные цены на Jaguar I-PACE:

Jaguar I-PACE



Комплектация S от 5 946 000 Комплектация SE от 6 411 000 Комплектация HSE от 6 910 000

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