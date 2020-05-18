  • Сегодня: Понедельник, 18 мая, 2020
 
Новости   18 мая 2020   

В Россию едет ещё один GAC

Компания «ГАК МОТОР РУС», объявила о планах по выводу на российский рынок кроссовера GS5. Новая модель расширит модельный ряд в России, где уже продаётся внедорожник GS8.

 

GAC GS5 — среднеразмерный кроссовер пятиместный кроссовер, под капотом которого расположен полуторалитровый, четырехцилиндровый двигатель мощностью 137 л.с. с турбонаддувом, работающий вместе с шестидиапазонной АКП. Из современных средств безопасности стоит отметить антипробуксовочную систему (TCS), систему распределения тормозных усилий, антиблокировочную тормозную систему (ABS), а также систему помощи при начале движения в гору или на спуске.

Будущие владельцы оценят панорамную крышу, климат-контроль, мультимедиа-систему с поддержкой Bluetooth, электролюк, обогрев и вентиляцию обоих рядов сидений, а также камеры кругового обзора.

 



GS5 уже дебютировал в ряде стран, получив высокие оценки у журналистов и владельцев. Так, недавно Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC) измерил уровень удовлетворенности среди китайских автомобилистов. В опросе приняли участие 20 000 респондентов из 35 городов, и автомобиль получил 801 балл индекса удовлетворенности, став лучшим в своем классе.

О ценах пока ничего неизвестно, как и о дате начала продаж.

Мы познакомились со старшей моделью, а заодно выяснили, за что в ответе Баста.


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу