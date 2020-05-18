В Россию едет ещё один GAC

Компания «ГАК МОТОР РУС», объявила о планах по выводу на российский рынок кроссовера GS5. Новая модель расширит модельный ряд в России, где уже продаётся внедорожник GS8.

GAC GS5 — среднеразмерный кроссовер пятиместный кроссовер, под капотом которого расположен полуторалитровый, четырехцилиндровый двигатель мощностью 137 л.с. с турбонаддувом, работающий вместе с шестидиапазонной АКП. Из современных средств безопасности стоит отметить антипробуксовочную систему (TCS), систему распределения тормозных усилий, антиблокировочную тормозную систему (ABS), а также систему помощи при начале движения в гору или на спуске.

Будущие владельцы оценят панорамную крышу, климат-контроль, мультимедиа-систему с поддержкой Bluetooth, электролюк, обогрев и вентиляцию обоих рядов сидений, а также камеры кругового обзора.







GS5 уже дебютировал в ряде стран, получив высокие оценки у журналистов и владельцев. Так, недавно Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC) измерил уровень удовлетворенности среди китайских автомобилистов. В опросе приняли участие 20 000 респондентов из 35 городов, и автомобиль получил 801 балл индекса удовлетворенности, став лучшим в своем классе.

О ценах пока ничего неизвестно, как и о дате начала продаж.

Мы познакомились со старшей моделью, а заодно выяснили, за что в ответе Баста.