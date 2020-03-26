Тест-драйв GAC GS8: за всё ответит Баста?

К началу 2020 года наша страна оказалась на пересечении двух мощных течений – продолжающегося падения доходов и резкого роста активности восточных соседей. Поэтому для всех очевидно, что в ближайшие несколько лет мы будем писать исключительно о китайских марках. Впрочем, если раньше мы делали это с саркастической ухмылкой, то теперь оснований для колкостей почти не осталось и наши недавние поездки на GAC GS8 мучением отнюдь не были.

Больше того, при первом знакомстве с автомобилем тебя уже не преследуют флешбеки типа «где-то я это уже видел» – в его внешности не осталось ни копипаста, ни провинциальности. Экстерьер полностью оригинальный.

Комплектации внедорожника тоже не вызывают вопросов. В них вы найдёте все привычные для европейского покупателя опции, как по части безопасности, так и по части комфорта и мультимедиа. Основные агрегаты (мотор, коробка, система полного привода) либо закуплены у иностранных поставщиков, либо созданы при их непосредственном участии.

Пожалуй, только отделка салона сделана в давно заезженном, лишённом оригинальности стиле. Словно она родилась в голове прожжённого консерватора, одержимого единственной целью – никого не обидеть. Но сами материалы отделки довольно высокого качества – замша, кожа и пластик приятны на ощупь и радуют глаз.

В целом GS8 – полностью соответствующий времени среднестатистический SUV. У него достаточно лёгкая конструкция кузова (по сравнению с японскими и американскими конкурентами) и алюминиевый турбомотор. Причём, он не настолько сложен, чтобы трястись по поводу неожиданной поломки и ждать огромный счёт за хитрые оригинальные запчасти, которых к тому же никогда не бывает на складе.

На ходу машина ведёт себя как смесь американца и корейца. То есть он комфортен, но излишней валкостью не досаждает. Мягко проезжает крупные неровности, хотя, понятно, на пересечённой местности на нём не погоняешь. Всё-таки это в большей степени семейный транспорт. И если однажды вы решите устроить семье аттракцион и выжать до упора на кочках, то приготовьтесь к весёлой вертикальной раскачке, которая, скорее всего, набрав амплитуду, приведёт к удару в отбойник амортизаторов.

На асфальте можно вести себя смелее, правда, как вы понимаете, 190 л.с. недостаточно для качественного дрифта для машины весом в две тонны. Тем более что система стабилизации настроена жёстко и не допускает даже малейшего хулиганства в виражах (хотя, признаться, мы всё равно пробовали). Вопросы вызывает только курсовая устойчивость на прямой. Особенно в колее.

У тех, кто привык к повадкам Toyota Land Cruiser, никаких неудобств не возникнет, но водителям, привыкшим к более строгим настройкам, придётся вживаться в новые реалии.

Цена полноприводного GAC GS8 начинается с 2,3 миллионов рублей, а это значит, без подробного изучения его особенностей нам не обойтись. За такие деньги никто не будет закрывать глаза на отдельные недостатки. Начнём с салона. Довольно странным показалось сиденье, прежде всего его нижняя часть. Возможно, оно создавалось с учётом анатомии компактных жителей Азии, но на наш взгляд, подушка могла быть пошире.

И даже если ваша пятая точка меньше, чем у Ким Кардашьян, жёсткую боковину она будет чувствовать постоянно. Бардачок-подлокотник между передними сиденьями имеет настолько хитрый механизм открывания, что справиться с ним мы не смогли даже втроём. Рычаг АКПП содержит откровенный эргономический просчёт – каждый, кто пытался его переключать, неизменно нажимал большим пальцем кнопку ручного выбора передач, а вовсе не кнопку отключения блокировки.







До конца тест-драйва переучиться так никому и не удалось. Приборы напоминают японские, но раздражает, что цифры слишком маленькие — для такого большого автомобиля сам бог велел сделать хорошо читаемый спидометр. Климат-контроль настроен довольно странным образом: в режиме «Авто» он работает как-то нелогично, вынуждая переходить на ручную регулировку. Кроме того, в автоматическом режиме постоянно потеют стёкла.

Говорят, что завод знает об этом и уже исправляет недоработку, но, как вы понимаете, эти слухи надо будет перепроверить.

Музыкальная система в базовой комплектации звучит словно ламповый приёмник. Слов нет, звук довольно оригинальный. И нам, как любителям всего лампового, зашло на ура, но как оценят его пользователи, не относящие себя к числу аудиофилов? Подсветка салона (та, что сверху двери) светодиодная, но её плафон от старого аналогового торшера.

Это, конечно, пустяки, но мы же обещали не пропускать ни одной детали. Ещё плохо, что боковые стёкла быстро забрызгиваются грязью, ухудшая обзор в зеркала. А чистыми наши дороги бывают редко… Но за все эти недостатки, судя по всему, отвечает амбассадор китайского бренда – рэпер Баста. Так что все вопросы к нему.

Теперь немного подробнее об основных агрегатах. Двухлитровый бензиновый мотор с турбонаддувом стоит поперечно и сделан по последней моде – с двойной системой изменения фаз газораспределения. Вся электроника мотора от Bosch. Свои 300 ньютонов крутящего момента он развивает в диапазоне 1750–4000 оборотов. К сожалению, техобслуживания мотор требует каждые 10 000 километров.

Такой короткий интервал, как мне объяснил руководитель компании по сервису, обусловлен «изяществом конструкции». Что вероятно расшифровывается следующим образом: двигатель, по примеру европейских, малотиражный и лёгкий, поэтому… кто его знает, как он себя поведёт. При этом компания в своём творении абсолютно уверена и даёт гарантию на пять лет или 150 000 км пробега.

Коробка, шестидиапазонный автомат, закупается в Японии у фирмы Aisin, и здесь добавить нечего. Бренд известный, проверенный десятилетиями. Муфта полного привода от американской BorgWarner сделана без всяких хитростей, с примитивным кроссоверным алгоритмом. Об особенностях её перегрева, достоверной информации пока нет. Когда появится возможность взять машину на продолжительный тест, тогда и посмотрим.

В отличие от многих производителей GAC честно указывает величину дорожного просвета при полной нагрузке. Получается 162 мм. Для семейного транспорта с тремя рядами сидений величина вполне нормальная. Штурмовать сугробы с таким клиренсом, естественно, не получится, но по заснеженной дорожке прохватить можно. А на большее GS8 и не рассчитан. Но если вы всё же захотите большего – пожалуйте на «Газгольдер». Там вам всё объяснят.

Текст: Дмитрий Леонтьев