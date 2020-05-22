Жизнь в пикапе. Изготовление и установка жилого модуля на Toyota Hilux

Как приходят к покупке кемпера или дома на колёсах? В нашем случае, основными факторами перехода к vanlife, стало желание повысить автономность и комфорт в длительных поездках, а также элементарная лень, затрудняющая раскладывание и сборку спального места каждый день

Почему пикап? Ну, прежде всего, потому что это красиво. Вы не поверите, но впервые они привлекли моё внимание ещё в школьном возрасте — это была любовь, смешанная с завистью. Причём оба чувства в чистом виде. Любовь к харизматичной и брутальной внешности, которой обладают почти все грузовики, к их рациональной хозяйственности и экспедиционному потенциалу. А зависть к американским подросткам, которые уже в старшую школу ездят на собственных машинах. Часто стареньких фермерских, но пикапах, в то время как я каталась на другой конец города на маршрутке. Возможно кому-то этих доводов покажется мало. Что ж, справедливости ради отметим, что решение о покупке пикапа не было стихийным, и ключевым фактором была возможность с минимальными проблемами разместить на его базе жилой модуль, не потеряв проходимости на бездорожье.

Концепция

Так родился проект кемпера на базе пикапа. Этот формат предусматривает большой простор для творчества, позволяя установить жилой модуль как в грузовой кузов, так и вместо него — непосредственно на раму. Мы выбрали первый вариант и на это было сразу несколько причин. Во-первых, наш Hilux используется не только для путешествий, но и как грузовой автомобиль, поэтому одним из важных моментов при проектировании была возможность быстро снимать и устанавливать модуль, чтобы не ограничивать функциональность пикапа. Во-вторых, хотелось максимально сохранить манёвренность и проходимость автомобиля за границами асфальта, избежав увеличения габаритов и свесов. В-третьих, снятие стандартного кузова или даже заднего борта, с установкой на его место сторонней конструкции, грозит обязательным внесением изменений в конструкцию ТС. Бюрократии, особенно при условии поездок по регионам с их специфическими трактовками законов, всеми силами хотелось избежать. Поэтому, ещё на стадии проекта мы вписали жилой модуль в стандартные габариты автомобиля. И забегая вперёд заметим, что в завершённом виде по ширине он не выходит за границы стандартных расширителей арок, сзади – за бампер, а по высоте укладывается в 2,1 метра, что позволяет въезжать на большинство крытых парковок Европы и попадать в более бюджетный класс на платных автодорогах и паромах. С точки зрения закона эта концепция позволила избежать процедуры согласования конструктивных изменений и внесения их в паспорт технического средства, т.к. модуль благополучно приравнивается к грузу.

Из коробки в дом

Началась же великая стройка с покупки аппарата аргоновой сварки – варить предстояло много. Необходимость металлического каркаса была очевидна с самого начала, но после нехитрых расчётов, с целью экономии веса, бюджетной стали мы предпочли алюминий. Из этих же соображений в скелете каркаса использовались трубы разного профиля – согласно рассчитанной в конструкторской программе нагрузке на деталь. От профиля 15х15 с толщиной стенок в 1 мм для второстепенных узлов, до 30х30 с толщиной 3 мм для несущих элементов. А вот вопрос по материалу короба долгое время находился в подвешенном состоянии. Как варианты рассматривались сэндвич панели и стеклопластик. В конечном счёте остановились на всё том же надёжном и неприхотливом алюминии (квинтете). Стены и крыша, вырезанные из цельных листов, дабы избежать вероятности протечки через лишние швы и стыки, крепились с помощью специального клея для алюминия и небольшого количества заклёпок по периметру для дополнительно фиксации. Подъёмную крышу после долгих раздумий решили открывать вбок. Конечно, неплохим вариантом стало бы автоматическое и полное поднятие крыши, как, например, во многих иностранных палатках на багажниках машин, однако это решение значительно усложняло, затягивало и удорожало проект. Взять хотя бы тот факт, что необходимые для подобной конструкции комплектующие предстояло разыскивать, заказывать и везти из-за границы. В свою очередь, идти по проторенной многими самодельщиками дорожке с подъёмом задней части тоже не хотелось. Ведь в этом случае приходится либо делать высокой лобовую часть конструкции, чтобы внутреннего угла спального места в раскрытом виде хватало для комфортного размещения взрослых людей, либо высоко задирать саму крышу. В первом случае это чревато увеличением высоты машины и лобового сопротивления, во втором – габаритов модуля в разложенном виде, что неудобно на лесных стоянках, а также большой площадью раскрытых палаточных стен (лишняя потеря тепла и парусность). Механизм открытия представляет собой самодельную сплошную рояльную петлю длиной около 3 метров и два газовых упора по бокам. В долгосрочных планах установка распорок по периметру открывающейся стороны – для подстраховки от непроизвольно складывания крыши, хотя после двух лет использования в самых разных погодных условиях, конструкция показала себя наилучшим образом и до распорок дело пока так и не дошло. Вход в модуль осуществляется через дверь со стороны заднего борта кузова самого пикапа. Причём борт остался на своём месте не только ради возможности избежать регистрации изменений в конструкции ТС (да-да, даже снятие этого элемента грозит бумажной волокитой), но и с практической точки зрения. Так, заводской замок борта является и основным хранителем доступа в жилой модуль. Ещё на этапе сварки каркаса были заказаны окна – по одному на каждый борт для лучшего проветривания. Мы отказались от идеи приобретения гламурных кемперных вариантов – слишком многие отзывы о них заканчиваются фотографиями затёртого от времени пластика. Единственное, в чём автостёкла проигрывают тем же кемперным, это отсутствие стеклопакета и стандартной москитной сетки — здесь приходится додумывать конструкцию самому. Когда же металлический скелет оброс стенами, а коробка с помощью двери и окон уже превратилась в дом, пришло время поставить его на колёса. По изначальной задумке модуль фиксируется к кузову Toyota Hilux посредством штатных мест крепления. Вся подготовка машины состояла в усилении подвески – несмотря на то, что на коробку модуля мы закладывали всего 150 кг, вместо штатных рессор, пружин и стоек появились усиленные (дающие +500 кг к максимальной нагрузке). В долгожданный день примерки нам понадобилось всего 4 человека, чтобы перенести и поставить дом на колёса. И взвешивание доказало, что всё шло по плану и даже немного лучше: весы выдали показатель в 130 кг!

Три слоя комфорта







Путешествие в голом алюминиевом коробе – не лучшая перспектива, особенно если учесть перепады температур между долинами и горами, которые в наших поездках случаются по нескольку раз за день. Поэтому важным этапом в постройке кемпера стало утепление стен. Оптимальное решение этой задачи предполагало максимум пользы при минимальном утяжелении конструкции. В итоге, первым слоем стала виброизоляция. Чужой опыт, который мы долго изучали до начала проектирования, показал, что листы металла в дороге часто вибрируют, сопровождая путешествие раздражающим грохотом. Желая подстраховаться и с самого начала всё делать правильно, мы закупили материал в виде рулона самоклеящейся ленты и нанесли небольшими отрезками на участки стен в тех местах, где расстояние между элементами каркаса превышало 20 см. С теплоизоляцией не стали экспериментировать и взяли проверенный временем «Пеноплекс» толщиной 20 мм. С ним пришлось повозиться, потому что надо было тщательно покрыть всю внутреннюю поверхность модуля. Каким бы тоненьким, маленьким и неудобным по форме ни была полость нашего металлического скелета, она досконально повторялась в утеплителе и клеилась на место. Иначе потери тепла неизбежны! Кстати, посадили «Пеноплекс» мы на специальный клей-пену, который, по заявленным показателям, при высыхании не затвердевает, а остаётся эластичным – как раз то что нужно при наших условиях эксплуатации. Финишным третьим слоем стала фольгированная самоклеющаяся изоляция ВПЭ толщиной 5 мм. Ей был тщательно перекрыт весь утеплитель, а швы дополнительно проклеены алюминиевой лентой «Термо».

Планировка

Над внутренним обустройством модуля ломать голову не пришлось – планировка была придумана с самого начала. Первым делом мы обшили фанерой и облагородили боковые рундуки — они расположены по обе стороны от входа и представляют собой длинные ящики. Каждый поделён пополам и по задумке вся система хранения делится на четыре смысловых блока. Для удобства доступа к каждому из них предусмотрена отдельная крышка. Помимо того, что рундуки вмещают в себя все основные вещи, у них есть и другая немаловажная роль – они служат боковыми диванчиками. Специально для этого были сшиты четыре мягких подушки со спинками, по одной на каждую открывающуюся часть. Посадочные места на первом этаже и небольшой столик между ними были предусмотрены для приготовления еды, перекуса или работы внутри модуля, если погодные условия не позволяют сделать этого снаружи. Да, это не полноценный кухонный блок, мы отказались от него ещё на стадии проекта. Потому что, во-первых, он съедает много места, во-вторых, готовка неминуемо оставляет следы и запахи, можно сказать, в спальне, а в-третьих, приехав на природу, меньше всего хочется ограничивать себя четырьмя стенами даже во время приготовления ужина. Гораздо приятнее разделить это бремя с друзьями, наслаждаясь панорамными видами. Но и на этом возможности трансформации мебели на первом этаже не заканчиваются — она с лёгкостью превращается в дополнительное спальное место. Из двух диванчиков, столика и дополнительной съёмной секции после нехитрых манипуляций получается ровная плоскость 175х155 см. Запланированный изначально как детский, этот спальник с комфортом вмещает всю нашу семью и используется как вариант для транзитной ночёвки в дальних поездках.

Главную же роль в модуле играет спальное место на втором этаже, под сводом открывающейся на стоянке крыши. Оно тоже раскладывается — выдвигающаяся секция кровати в сложенном состоянии находится поверх основной, той, что стационарно закреплена над кабиной машины. Для того чтобы разложить кровать достаточно поднять крышу и выдвинуть на себя дополнительную секцию. Выполненная из толстостенного алюминиевого профиля конструкция уверенно ложится на металлические уголки, специально вваренные для этой цели в каркас по обеим сторонам жилого модуля.

Матрас состоит из двух поролоновых блоков, покоящихся каждый на своей секции спальника. Чтобы стать единой поверхностью, они скрепляются между собой в разложенном виде шнуровкой и образуют полноценную кровать 180 см в ширину и 200 в длину. Неосвоенной оставалась только задняя стенка модуля. Скос, идущий от крыши к борту кузова, обеспечил внутри дополнительные полости, которые мы превратили в шкафчики: два кармашка с каждой из сторон и узкую полочку сверху.

Внутренняя отделка

После завершения черновых работ дело дошло до украшения и чистовой отделки. Верхний теплосберегающий слой резал глаз рябью фольги, поэтому с особым удовольствием мы оклеили все стены, потолок и рундуки карпетом. В качестве основного материала отделки передней стены выбрали бамбуковые панели – лёгкое по весу и симпатичное решение, плотная структура которого защищает мягкий карпет от внешних воздействий. К тому времени подоспели и мягкие стены второго этажа, выполненные из палаточной ткани Oxford. Хотя, если быть точным, это одна стена, т.к. по всему периметру пущен единый кусок ткани. Немногочисленные швы на нём, это две поперечные молнии, расположенные внутри, для обхода газовых упоров крыши при складывании, и одна продольная молния, расположенная спереди, для дополнительного проветривания и выхода из модуля в экстренном случае. Несмотря на заявленные характеристики ткани (непродуваемость и водоустойчивость), мы решили не испытывать судьбу и подстраховались ещё одним слоем. Им тоже стала специальная палаточная ткань фирмы Oxford, так называемая «плащовка», похожая на верхний слой обычных туристических палаток. Здесь по периметру уже нет ни одного шва, а её крепление – молния, спрятанная под кромкой открывающейся части крыши. В итоге, законченный модуль вышел если не красивым, то по крайней мере аккуратным. И если раньше реакция случайных прохожих ограничивалась удивлёнными взглядами, то с обустройством внутреннего пространства любопытство окрепло, вынуждая людей подолгу задерживаться у окон. Так что шуточный в первое время вопрос штор, теперь стоит довольно остро.

Текст и фото: Анастасия Костянова