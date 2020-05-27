Cadillac собрал все фильмы о себе, чтобы скрасить нам карантин

Российское представительство американского бренда, решило, как и многие, скрасить нашим людям самоизоляцию. Нет, речь не идёт о дистанционной продаже автомобилей или жизнеутверждающих постах в соцсетях.

Cadillac собрал все фильмы, где в качестве киногероев участвуют их автомобили и поделился этим знанием с нами. Этот список подойдёт не только поклонникам марки, но и просто ценителям хорошего кинематографа. В списке есть как зарубежные, так и российские картины, и если у вас есть (а у вас есть) свободное время, начинайте смотреть по списку. Мы, например, вечером так и поступим.

Зарубежные:

«Человек-Кадиллак» (1990) — 1989 Cadillac Allante, 1980 Cadillac Coupe DeVille, 1983 Cadillac Eldorado, 1975 Cadillac Fleetwood – криминальная комедия с блистательным Робби Уильямсом в главной роли. Главный герой – продавец автомобилей, в жизни которого наступила черная полоса: неудачи преследуют его одна за другой, а вишенкой на торте становится сумасшедший мотоциклист, который врывается в дилерский центр с автоматом и угрожает всех перестрелять. Сможет ли главный герой заключить главную сделку в своей жизни?

«Аризонская мечта» (1993) – 1976 Cadillac Eldorado, 1992 Cadillac Sedan DeVille, 1983 Cadillac Fleetwood Brougham – фильм Эмира Кустурицы и одна из первых крупных ролей Джонни Деппа. Фильм о мечтах и желаниях, даже если они весьма странные: например, построить гору из автомобилей Cadillac и по ней забраться на Луну..

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998) — 1969 Cadillac Coupe DeVille, 1970 Cadillac Fleetwood 75, 1971 Cadillac Fleetwood Eldorado – психоделическая сатирическая комедия о путешествии двух приятелей по Лас-Вегасу, профессиональные журналистские планы которых превращаются в исследование города под воздействием запрещенных веществ…

«Авиатор» (2004) — 1939 Cadillac Series 75 — Эпическая биографическая драма по мотивам книги 1993 года «Говард Хьюз: Тайная жизнь» Чарльза Хайэма, рассказывает о жизни Говарда Хьюза, пионера авиации. Фильм воссоздает события его жизни 1927–1947 годов, когда Хьюз стал успешным кинопродюсером и авиационным магнатом, одновременно все больше страдая от тяжелого обсессивно-компульсивного расстройства.

«Девушки мечты» (2006) — 1957 & 1962 Cadillac Eldorado Biarritz, 1962 Cadillac Series 62 Convertible, 1962 Cadillac Sedan DeVille, 1963 Cadillac Fleetwood – мюзикл о непостоянстве славы и поиске счастья девушек из молодого вокального трио. История и эволюция американской R’n’B музыки, и одна из наиболее популярных киноролей Бейонсе.

«Кадиллак рекордс» (2008) – 1956 Cadillac Coup DeVille, 1955 Cadillac Eldorado, 1953 Cadillac Series 62, 1956 Cadillac Fleetwood 60 Special – история музыкальных легенд Америки в Чикаго 50-х годов, в названии фильма использована реальная существовавшая студия звукозаписи, благодаря которой мир узнал Чака Берри, Литтл Уолтера, Мадди Уотерса и еще не менее десятка легендарных имен.







«Голодный кролик атакует» (2011) – 2008 Cadillac CTS, 2007 Cadillac Escalade, 1997 Cadillac DeVille – боевик о человеке, внедряющемся в тайную организацию мстителей после гибели супруги, интересная киноработа Николаса Кейджа: не просто боевик, но и драма, и философская притча с внезапным финалом.

«Такие разные близнецы» (2011) – 2011 Cadillac CTS—V Coupe, 2007 Cadillac Escalade – легкая комедия про непростые семейные отношения… Неожиданный визит неуравновешенной сестрички-близняшки застает врасплох главного героя, но уезжать она, кажется, совершенно не собирается. Дуэт звезд первой величины – Аль Пачино и Адама Сэндлера, который, впрочем, стал лауреатом «Золотой малины».

«Я, Алекс Кросс» (2012) – 2010 Cadillac CTS—V Coupe, 2006 Cadillac DTS, 2010 Cadillac Escalade, 1933 Cadillac Series 355-C, 2003 Сadillac Sixteen – противостояние детектива и серийного убийцы по роману Джеймса Паттерсона «Кросс». Криминальная история с крутым экшеном, и развязка главной интриги в последние минуты фильма.

«8 подруг Оушена» (2018) – 2015 Cadillac Escalade ESV, 2017 Cadillac XT5 — комедия и спин-офф трилогии о приключениях грабителя Оушена. Фильм рассказывает о группе незаурядных женщин во главе с Дебби Оушен, сестрой Дэнни Оушена, которая планирует изощренное ограбление ежегодного бала в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Российские:

«Брат 2» (2000) – 1976 Cadillac Coupe DeVille, 1987 Cadillac Sedan DeVille, 1992 Cadillac Seville – культовый фильм Алексея Балабанова, который давно разошелся на цитаты. Путешествие в Америку, противостояние русской и американской мафии, один из лучших саундтреков в кино – пересматривать его можно бесконечное количество раз.

«Камень» (2012) – 2003 Cadillac Escalade – первая драматическая роль Сергея Светлакова, триллер о похищении ребенка и сложном выборе, перед которым главный герой ставит его отца.

«Временная связь» (2020) – 2018 Cadillac Escalade – свежая короткометражка к 75-летию великой Победы по рассказу Кира Булычева о связи вне пространства и времени и о памяти, которая несмотря ни на что – живет!