Новый Cadillac XT4. В погоне за миллениалами

Долгое время многие, а особенно премиальные, бренды ориентировались преимущественно на зрелую и состоятельную аудиторию. Там были все деньги. Но, похоже, времена меняются, и сегодня даже самые консервативные компании поворачиваются лицом к молодежи. Чего не сделаешь, чтобы выжить?

Премиальные производители зарабатывают на одном проданном автомобиле значительно больше, чем бюджетники, поэтому, когда Chevrolet уходил из России, Cadillac решил остаться, хотя его продажи исчислялись всего лишь сотнями машин в год. А ведь так, согласитесь, однажды и на содержание собственного представительства может не хватить. Нужно было что-то менять. Для исправления ситуации решили пойти с козырей. Одним из них стал новый компактный кроссовер XT4 (его продажи в Штатах начались около года назад). Мы отправились в Сиэтл, чтобы познакомиться с новым кроссовером и оценить его шансы на российском рынке.

В Америке Сиэтл всегда олицетворял бунтарство и молодёжный максимализм, отчасти напоминая этим нашу подмосковную Балашиху. Этот город подарил миру музыкальное направление «гранж» и уверенно удерживает лидерство по числу людей с высшим образованием. В общем, ассоциируется с молодостью и прогрессом. А у Cadillac в последнее время дела с молодостью и прогрессом шли не лучшим образом. По признанию самой компании, последняя четверть прошлого века стала для неё «периодом технологического отставания».

А ведь были времена, когда «Кадиллак» на протяжении десятилетий был самым продаваемым премиальным брендом в США. Чего стоит одно только упоминание марки в более чем 14 тысячах (!) песен и почти в 2 тысячах названий музыкальных альбомов. А ведь есть ещё кино. От последствий этого провала Cadillac не может оправиться до сих пор. Молодёжь редко заходит в его автосалоны, а модельная линейка марки неприлично коротка. Флагман кроссоверной линейки – монументальный Escalade – продаётся неплохо, но он не в состоянии компенсировать скудость предложений в других сегментах.

Кто виноват, в компании вроде бы выяснили. Осталось ответить на второй главный русский вопрос: «Что делать?». Ответ не поражал новизной. Решено было создать современный, компактный и относительно недорогой кроссовер для молодого покупателя, которому, по признанию самой фирмы, должно быть не больше 35-ти. Именно для этой новой аудитории и был придуман Cadillac XT4 с мощным турбодвигателем, современной коробкой передач и яркой внешностью.

Это первый Cadillac, построенный на платформе E2, которую под разными брендами уже используют несколько автомобилей концерна GM. По технике ничего сверхъестественного: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. В качестве точки отсчёта выбрали немецких конкурентов, в частности Audi Q3 предыдущего поколения, которую XT4 заметно превосходит по размерам (4 599 мм против 4 388 мм), вплотную приближаясь к Q5 (4 663 мм). Фактически он будет выступать в межклассовом разряде, привлекая клиентов большими габаритами. Благодаря значительной колёсной базе (2 779 мм) второй ряд, не в пример конкурентам, вполне обитаем, хотя не обошлось и без странностей. Так, спинка второго ряда расположена слишком вертикально и не имеет регулировок ни по углу наклона, ни по продольному расположению. Интересно, что об этом думают в Cadillac?

Зато уже в базовой комплектации предусмотрены светодиодные фары, шайба-контроллер для управления мультимедиасистемой, двузонный климат-контроль, передние кресла с электроприводом, дистанционный запуск двигателя, задние парктроники, 18-дюймовые колёсные диски и отделка салона искусственной кожей, которую не отличить от натуральной.

В движение кроссовер приводится двухлитровой бензиновой турбочетвёркой мощностью 237 л.с. Это новый двигатель с двухпоточным турбонагнетателем и изменяемой высотой поднятия клапанов. Мотор претендует на лидерство по соотношению расхода к мощности в сравнении с подавляющим большинством конкурентов. Как и положено современному «Кадиллаку», XT4 умеет отключать цилиндры, даже несмотря на то что их всего четыре – он способен ехать на двух! Кроме того, двигатель имеет систему активного управления охлаждением, что позволяет быстрее прогреваться зимой и эффективнее отводить тепло летом.

Кстати, по слухам, на нашем рынке ожидается дизельный мотор мощностью 170 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Больше того, вполне возможно, он станет базовым. В качестве трансмиссии предусмотрена только девятиступенчатая автоматическая коробка передач Hydra-Matic 9T50 с «пониженной» первой передачей. Привод – передний или полный с двумя пакетами фрикционов в приводе задней оси и возможностью полного отключения заднего привода. Помимо прочего, XT4 первым получил электрогидравлические усилители тормозов.

Из так называемых молодёжных фишек стоит отметить мультимедиасистему с магазином приложений, возможность раздавать Wi-Fi семи устройствам, управление функциями через мобильное приложение, поддержку Apple CarPlay и Android Auto и даже систему Amazon Key In-Car Delivery, которая позволяет осуществлять доставку товаров из интернет-магазина прямо в багажник автомобиля без присутствия хозяина. Правда, только на территории США.

Удивительно, но внутри XT4 не так смел, как снаружи. Материалы отделки качественные, уровень соответствует классу, а дизайн скорее консервативен. Сочетание мягкого пластика и строчки по граням смотрится солидно, хотя на ощупь до немецкого уровня всё же не дотягивает. Деревянные и карбоновые вставки выглядят качественно и завораживают полированным блеском. Вопреки последним тенденциям, в салоне масса аналоговых кнопок, большая часть которых расположилась на гребёнке под монитором. Кстати, сам 8-дюймовый дисплей мультимедиасистемы установлен не вертикально, а завален назад, что поначалу вызывает оторопь, так как он располагается под большим углом к водителю и пассажирам. Однако изображение читается хорошо и бликов нет.

Экстерьер новинки выполнен в традициях марки – с каплевидными фарами и фирменной фальшрадиаторной решёткой, напоминающей очертаниями логотип Cadillac, поэтому спереди XT4 можно перепутать, например, с XT5, что, в общем, плюс. А вот сзади кузов отличается сильно заваленными вперёд задними стойками и вывернутыми наизнанку фонарями. Комментировать это сложно.

Наши ездовые испытания начались с версии Sport с чернёными элементами внешнего декора вместо хромированных, тонированной задней оптикой, спортивным рулём, накладками на педалях и карбоновой отделкой салона (хотя при желании можно ограничиться и деревом). С самого начала XT4 рвётся вперёд подобно необъезженному жеребцу. Достаточно мощный мотор в тандеме с расторопным автоматом то и дело заставляет осаживать машину в городском трафике, дёргая за поводья тормозов. Пригороды Сиэтла богаты извилистыми серпантинами со значительными перепадами высот, и XT4 чувствовал себя на них превосходно. При этом если в режиме переднего привода кроссовер иногда отказывался самостоятельно входить в повороты, то в полноприводном – их прохождение стало приносить удовольствие.

Версия Premium заметно спокойнее. И руль тоньше, и реакции на педаль газа не такие резкие, и алгоритм переключения скоростей рассчитан, скорее, на экономию топлива и комфорт, нежели на динамику. XT4 совершенно не претендует не звание покорителя бездорожья. С клиренсом в 171 мм максимум на что его хватит – это штурм обжитых дачных посёлков или слегка заснеженных городских улиц. Впрочем, этого вполне достаточно, учитывая образ жизни целевой аудитории. В России кроссовер появится к концу года, а первые машины можно будет приобрести в начале следующего. О ценах говорить пока рано, но, судя по европейским прайс-листам, нужно ориентироваться на стоимость базовой версии в районе 3 миллионов.

Технические характеристики Cadillac XT4







Двигатель 2.0 литра турбированный I4 DOHC с непосредственным впрыском Мощность 237 л.с. при 5000 об. Крутящий момент 350 Нм при 3000–4500 об. Привод Полный/передний Коробка передач Hydra-Matic 9T50 9-ступенчатая электронно-управляемая Длина 4 599 мм Ширина 1 881 мм Высота 1 627 мм Колёсная база 2 779 мм Клиренс 171 мм Расход в городском цикле 9,4 л Расход на трассе 7,8 л Расход в смешанном цикле 8,7 л Объём багажника 637 л Ориентировочная стоимость базовой версии 3 млн рублей

Текст Алексей Дмитриев, фотографии компании-производителя