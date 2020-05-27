Hyundai и Genesis предлагают юрлицам брать автомобили в аренду

«Хендэ Мотор СНГ» запустила новый проект Business Mobility – программу долгосрочной аренды автомобилей марки Hyundai и Genesis для юридических лиц.

В рамках программы Business Mobility клиенты могут оформить в аренду абсолютно новые автомобили в любых комплектациях из текущего модельного ряда Hyundai и Genesis на срок от одного года до 60 месяцев с максимально допустимым пробегом в 180 000 км за весь период.

В проекте задействованы 184 дилерских центра Hyundai, расположенных на всей территории России от Владивостока до Калининграда, включая такие города, как Симферополь и Севастополь. Пользоваться выбранными автомобилями участники программы могут без ограничения передвижений в пределах РФ, а поставка автомобилей осуществляется напрямую со складов дистрибьютора.







Новая программа Business Mobility предлагает гибкие условия тарификации и индивидуальный расчет ежемесячного платежа, в который входят все услуги, связанные с обслуживанием и содержанием автопарка: регистрации автомобиля, страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и помощь в урегулировании страховых случаев, плановое техническое обслуживание, сервисные работы и ремонт на станциях официальных дилеров, предоставление комплектов сезонных шин, включая их монтаж и хранение, оплата налогов и обработка штрафов ГИБДД, а также круглосуточная техническая поддержка и эвакуация в случае поломки или ДТП. Таким образом, владельцы бизнеса смогут максимально сосредоточиться на развитии своих компаний, сэкономив время и ресурсы, необходимые для обслуживания корпоративного автопарка.