Самоизоляция в лесу. История Артура, Вики и собаки Изи

Привет, дорогой читатель! Мы Артур, Вика и Изи. Мы уже два месяца живём в лесу. Пару лет назад, когда мы случайно наткнулись на объявление о продаже старенького автодома на базе Chevrolet, мы и подумать не могли, что когда-то у нас будет свой дом на колёсах на базе Fiat Ducato, и мы будем в нём не только путешествовать, но и жить.

Тогда, в 2017 году, о движении vanlife можно было узнать только из зарубежных аккаунтов в соцсетях. На просторах рунета это было в диковинку: нам попадались очень редкие экземпляры, приближенные к западной версии того, что теперь публикуют под хештегами #vanlife и #homeiswhereyouparkit.

В основном, это были экипажи с постсоветским флёром, более походящие, на наш взгляд, на автопутешественников в целом, нежели на любителей фургонов, объединённых общим подходом, который можно сформировать так: стиль, активность, желание сделать не как у всех, привнести что-то новое, личное и уникальное в свои проекты, поделиться этим в соцсетях и youtube, создавая новую группу единомышленников.

Мы долго не могли понять, что дальше делать с мечтой о постройке дома на колёсах, тем более, когда встретили некоторую порцию сомнений от друзей и близких. Мало кто считал затею успешной и осуществимой в России, а многие нам прямо говорили, что у нас ничего не получится, и в итоге мы вернемся к привычному образу жизни, когда заскучаем по квартирному комфорту и стабильности.

Но так сложилось, что если мы чем-то увлеклись, то нас не остановить, поэтому Артур бросил грузоперевозки и стал работать «на дядю», чтобы погасить недостающую часть кредита на наш Ducato.

За это время мы успели построить аж две версии нашего автодома, съездить в Грузию и устроить настоящий road trip по Европе, ночуя и просыпаясь в степях, лесах, горах, на берегу моря, на укромных парковках в городах. Это и есть home is where you park it — дом там, где ты его припарковал.

С каждым днём некогда желание просто иметь фургон для путешествий, превращалось в желание проводить в нём как можно больше времени: в перерывах между отпусками почти каждые выходные мы проводили в Подмосковье, и даже ночевали там через дорогу от квартиры. На горизонте возникла наша следующая мечта — уехать путешествовать на неопределенный срок, от года и больше.







Мы стали думать, как закрыть мелкие долги, найти удалённый заработок или заработок на месте, начали активно вести Instagram и Youtube, вдохновляя людей и расширяя ряды движения «вэнлайферов». Почти запустили свое hand-made производство, но тут грянул вирус.

Это несколько отодвинуло воплощение нашей мечты, но и приблизило нас к ней в несколько ином формате. Предположив худшее, мы сразу уехали из города и уже два месяца живём в лесу. Забыли о плохом самочувствии, усталости, ощущении что постоянно находишься в оковах. Мы дышим свежим сосново-еловым воздухом, обустроили лагерь (построили лавки, летний душ, турники, и плот на озере в лесу). А ещё улыбаемся каждый день, даже несмотря на отсутствие полноценного душа, и 9 кв.м. жилплощади.

У нас в доме есть электричество на 12 и 220В, благодаря инвертеру и дополнительному аккумулятору, тепло (автономная печка), есть плита и проведен газ (баллон на 5 л), вода (канистра на 30 л), а компьютер и модем, дают Вике возможность работать удалённо. Мы не успели купить солнечные панели, поэтому кинули провод к соседям на дачный участок, чтобы не тратить топливо и не высаживать аккумулятор. За водой ездим на родник, за едой — в деревенский магазин. Каждый вечер сидим у костра и готовим в казане.

Радуемся и за нашу собаку, которая почти с рождения путешествует с нами и расширяет границы своего мира. Тут ей вообще раздолье — тусуется в основном на улице, гоняет ежей, грызет палки, купается в озере. Единственное, чего не хватает — поездок, закатов на горизонте, кайфа от возможности проснуться в одном месте, а засыпать в другом. Надеемся, скоро всем нам станет легче. И вместе с этим многие пересмотрят ценности, вспомнят, о чём мечтали и мечтают, а мы, в свою очередь, продолжим свой увлекательный путь к свободе.

Берегите себя!

