Volkswagen Tiguan сказал нам Go!

Volkswagen представляет новую комплектацию Tiguan GO! – продолжение популярной версии Winter Edition с расширенным набором базового оборудования. С 1 июня 2020 года модель в данном исполнении доступна для заказа в официальных дилерских центрах марки, цена стартует с отметки 1 739 000 рублей.

Volkswagen Tiguan GO! предлагается с двумя бензиновыми моторами на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным двигателем в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Среди функционального оснащения исполнения GO! – интерфейс App-Connect, позволяющий синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и AndroidAuto.









Кроме того, в стандартном оснащении клиентам предлагаются такие опции, как: передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складываемая спинка переднего пассажирского сиденья, складные столики в спинках передних кресел и ящики для хранения под передними креслами, а также клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке.

Передние сиденья с тканевой отделкой Rhombus имеют регулировку поясничного подпора, задние — откидывающийся центральный подлокотник.

Опционально для комплектации GO! доступен пакет Comfort Plus, который предусматривает наличие камеры заднего вида с омывателем, системы бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, электропривода двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также противоугонной системы. Автомобиль можно дополнительно оборудовать предпусковым отопителем с дистанционным управлением и таймером. Как и популярный Tiguan Winter Edition, Tiguan GO! уже в стандартном оснащении предлагает: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Montana, боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, систему помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с автоматическим торможением при опасном сближении, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.