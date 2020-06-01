Hofele сделали из Mercedes GLS бизнес-джет

Немецкая компания Hofele находится в городе Донцдорф, с населением 11 тысяч человек. А вот амбиции у конторы, планетарного масштаба.

Недавно мы писали о том, как эти ребята доработали G-класс, сделав разъёмной трубу глушителя. Теперь настал черёд GLS, из которого получился настоящий бизнес-джет. Для начала, стандартный кроссовер сделали двухцветным, а потом положили в салон несколько сотен килограммов кожи, хромированных деталей и дорогой прострочки. Сиденья второго ряда — раздельные, с подушками на подголовниках а-ля Maybach, вся обивка полностью заменена на эксклюзивную, коврики по всему салону, включая багажник, выполнены из овечьей шерсти. Пассажирам третьего ряда не досталось мониторов. Развлекаться им предстоит, разглядывая затылки сидящих впереди.

Шильдики как внутри, так и снаружи заменены на литеру «Н», что, собственно означает, что у автомобиля теперь новое название. Теперь это Ultimate HGLS, а цена машины, после такой доработки — в полтора раза выше стандартного GLS 400 d, на основе которого и построено это передвижное царство пафоса.





