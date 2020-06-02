Audi Q7. Российские цены и единственный двигатель

Новый Audi Q7 демонстрирует современную дизайнерскую философию бренда, новый уровень оснащения и габариты. Кроссовер уже можно купить, а мы разберёмся, что в нём такого особенного.

Главная деталь спереди — восьмиугольная решетка радиатора Singleframe с шестью вертикальными ламелями, а состоящие из двух секций боковые воздухозаборники стали еще более агрессивными. Пороги нового кроссовера делают акцент на внушительном дорожном просвете и свидетельствуют о внедорожных возможностях. Фары с оригинальным световым рисунком, которые опционально могут быть оснащены светодиодной технологией HD Matrix с лазерными элементами Audi laser light, подчеркивают солидный размер автомобиля. Эффектная хромированная полоса в задней части автомобиля создает визуальную связь между задними фонарями и графикой световых элементов.

Большой SUV стал на 11 мм длиннее (5063 мм). Ширина автомобиля составляет 1970 мм, высота — 1741 мм (с учетом антенны на крыше). Audi Q7 является лидером в сегменте по таким показателям, как длина салона, пространство над головой и на уровне локтей водителя и пассажиров передних и задних сидений.

Практичность обеспечивают многочисленные вещевые отделения, новый отсек в панели приборов и большая грузоподъемность. Объем багажника пятиместной модели составляет от 865 до 2050 л. Также в качестве опции Audi предлагает задние сиденья c индивидуальной регулировкой продольного перемещения и угла наклона спинки, а в третий ряд можно добавить два отдельных сиденья, складывающихся с помощью электропривода.



Новый Audi Q7 хорошо управляется, благодаря постоянному полному приводу quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента, системе подруливания колесами задней оси и адаптивной пневматической подвеске.

Водитель может практически мгновенно изменять характеристики работы систем автомобиля, выбирая из семи различных режимов движения. Система Audi drive select, входящая в стандартную комплектацию, изменяет в том числе настройки опциональной спортивной пневмоподвески и величину дорожного просвета. Опциональная управляемая задняя подвеска облегчает маневрирование и делает вождение в спортивном стиле ещё более уверенным.







Audi Q7 получил новую концепцию управления: два больших дисплея высокого разрешения заменяют множество кнопок и органов управления. Верхний дисплей предназначен для управления информационно-развлекательной и навигационной системами. В стандартном варианте с системой MMI radio plus дисплей имеет диагональ 8,8 дюйма, а в опциональную систему MMI Navigation plus входит 10,1-дюймовый дисплей. Нижний 8,6-дюймовый дисплей предназначен для управления системой климат-контроля и другими функциями комфорта. Он обеспечивает возможность ввода текста, в том числе с помощью написания символов пальцем на экране.

Дисплеи оснащены функциями тактильной и акустической обратной связи. В выключенном состоянии верхний дисплей практически невидим на черной поверхности панели. Все элементы — от плоской вентиляционной решетки до широкой консоли центрального туннеля — логично вписаны в общую концепцию внутреннего пространства. В перечень опционального оснащения входит пакет контурной подсветки, который в темное время суток создает особую атмосферу в салоне.

Уже в стандартном исполнении для Audi Q7 предлагаются светодиодные фары. Альтернативой выступают матричные светодиодные фары Matrix LED и матричные светодиодные фары HD Matrix LED с технологией Audi laser light, в модуль каждой из которых входят 64 светодиода и высокопроизводительный лазерный диод. Лазерный модуль отличается Х-образным контуром и светодиодом синего цвета. Он активируется на скорости 70 км/ч и значительно увеличивает диапазон действия дальнего света. Благодаря независимому включению и выключению световых сегментов исключается ослепление других участников дорожного движения. Световой конус охватывает только конкретную зону.

В список стандартного оснащения входят:

Система Audi drive select;

19-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 рукавов Star»;

Светодиодные фары и светодиодные дневные ходовые огни;

Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, указатели поворотов;

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением;

Комбинированная обивка кожей/материалом mono.pur 550;

Электрорегулировка передних сидений, включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела в спинках передних сидений;

Обогрев передних сидений;

Декоративные вставки, лакированное «алмазное» покрытие серебристого цвета silver grey;

Многофункциональный спортивный кожаный руль дизайна «3 спицы» с расширенными функциями управления на руле и с функцией переключения передач, с подогревом;

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира;

MMI Radio plus с MMI touch response;

Камера для распознавания дорожной ситуации;

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади;

Камера заднего вида;

Круиз-контроль с функцией ограничения скорости;

Пакет освещения салона;

Электропривод крышки багажника

Новый Audi Q7 доступен по цене от 4 805 000 рублей, и пока предлагается с единственным мотором, дизелем, мощностью 249 л.с.