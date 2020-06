Теперь мы знаем, сколько стоит обновлённый Renault Kaptur

Кроссовер доступен по цене от 1 020 000 рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Цена базовой комплектации с автоматической трансмиссией CVT-X-Tronic составляет 1 075 000 рублей.

Начальная версия Life, помимо обновленного интерьера, имеет богатое базовое оснащение и включает в себя:

легкосплавные 16-дюймовые диски

cветодиодные дневные ходовые огни и задние фонари с 3D-эффектом

бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя Start\Stop

систему дистанционного запуска двигателя Renault Start

электроусилитель рулевого управления переменной производительности

регулировку рулевой колонки по высоте и вылету

аудиосистему с поддержкой Bluetooth

центральную консоль со сдвижным подлокотником

Renault Kaptur оснащается бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения. Этот силовой агрегат доступен начиная с комплектации Drive по цене от 1 260 000 рублей за версию 4х2 и 1 335 000 рублей – за полноприводный кроссовер. В дополнение к базовому оборудованию комплектация Drive (от 1 100 000 рублей) предлагает легкосплавные диски в двуцветном исполнении, глянцевые элементы в отделке интерьера, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев передних сидений, электропривод складывания зеркал, аудиосистему Radio Connect и другое.







Комплектация Style (по цене от 1 235 000) ориентирована на клиентов, которые особенно ценят стиль и технологии, и предлагает множество вариантов для конфигурации. Renault Kaptur Style имеет хромированную решетку радиатора, двухцветную окраску кузова, 17-дюймовые диски Steppe в двухцветном исполнении и комбинированную кожаную обивку, а в версиях с двигателем TCe 150 — LED-фары и атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается мультимедийной системой Easy Link и камерой заднего вида, а в качестве дополнительных опций доступны системы камер кругового обзора, контроля слепых зон и многое другое.

В рамках эксклюзивного предложения специально для первых покупателей Renault Россия открыт онлайн-предзаказ на топовую версию модели — лимитированную серию Edition One. Она сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения, доступный для этой модели. Renault Kaptur Edition One предлагается по цене 1 440 000 рублей за версию 4х2 и 1 515 000 рублей за версию 4×4.

Первые покупатели Renault Kaptur Edition One также могут получить сервисный контракт на 3 обязательных технических обслуживания и доставку автомобиля на дом при заказе в онлайн-шоуруме на сайте Renault Россия.