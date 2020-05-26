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Hyundai расширила возможности подписки на автомобили

today 4 июня 2020 comment 0

«Хендэ Мотор СНГ» объявляет о расширении функционала  сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility для физических лиц. Теперь в мобильном приложении Hyundai Mobility появилась опция предзаказа понравившейся модели, которой временно нет в наличии. После этого подготовленный к выдаче автомобиль будет доставлен на парковку дилерского центра Hyundai, откуда его можно будет забрать бесконтактным способом.

Новая функция раннего бронирования доступна в Москве и Санкт-Петербурге в рамках тарифного плана Freedom (подписка от месяца до года) и позволяет закрепить за пользователем выбранный автомобиль. Впоследствии возможность совершить предзаказ автомобиля по подписке получат и другие регионы России, в которых представлен сервис Hyundai Mobility.

 

При выборе определенной модели и комплектации в мобильном приложении Hyundai Mobility к опциям «В наличии» и «Уведомить» добавилась функция «Предзаказ». Клиент, желающий оформить услугу раннего бронирования, может ознакомиться с официальными условиями, а также уточнить дату брони и лимит пробега. Бронирование автомобиля доступно не ранее, чем через за 3 недели до начала использования автомобиля. Максимальная глубина бронирования составляет 30 дней с даты заказа.

После оплаты первого месяца аренды в системе автоматически формируется договор с указанием марки, модели, комплектации, цвета и VIN-номера забронированного автомобиля. На этапе бесконтактного получения автомобиля в дилерском центре Hyundai договор обновляется, а в приложении отображаются номер свидетельства о регистрации ТС и государственный регистрационный знак.

Для подписки доступны Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe, а также микроавтобус H-1 и  седан Hyundai Sonata в топовых комплектациях.

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