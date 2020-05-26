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Американцы составили рейтинг плохих моторов

today 4 июня 2020 comment 0

Американский Consumer Reports опубликовал рейтинг автомобилей с самыми ненадёжными двигателями. В нём представлены моторы, которые ставились на самые различные модели в последние двадцать лет. То есть с начала века.

 

По мнению экспертов ConsRep, лидер среди ненадёжных агрегатов стоит на Audi A4 2009-2010 гг. – 2.0-литровый наддувным мотор мощностью 180 л.с. При этом отмечается, что поломки на нём обычно возникают при пробегах свыше 170 тыс. км, что способно напугать разве что вторичный рынок Северной Африки.

На втором месте очень популярный в Америке пикап Ford F-350 2008 г, со своим дизельным турбомотором 6.4 литра. Проблемы с ним возникают чуть раньше, сразу после 100 тыс. км, что, конечно, встревожит жителей Миннесоты и части Северной Дакоты. Хотя утверждается, что если вам удалось преодолеть 190 тысячный рубеж пробега, бояться нечего. Ну, почти нечего.

На третьем месте — Chrysler PT Cruiser, сходивший с конвейера в 2001 году. Но и у его 2.4 литрового мотора неисправности начинаются в промежутке от 165 до 214 тыс. км.

В десятку машин с самыми ненадёжными двигателями также вошли MINI Cooper 2008 г (1.6 л), Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 г, если, конечно, вы понимаете о чём речь, легендарный Jeep Wrangler 2006 г, Cadillac SRX 2010 г и почти нигде не встречающиеся модели - Acura MDX 2003 г., Buick Lucerne 2006 г. и GMC Acadia 2010 г.

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