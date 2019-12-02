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Новости 1 комментарий   2 декабря 2019         

Jaguar и Land Rover будут обновляться по воздуху

В стандартном оснащении всех моделей Jaguar и Land Rover теперь доступна технология беспроводного обновления программного обеспечения (SOTA). Такое решение позволяет получать актуальные версии ПО с помощью установленной в автомобиле SIM-карты и Wi-Fi-соединения без необходимости посещать официальный дилерский центр и включает такие возможности, как апгрейд софта мультимедийных систем Touch Pro и Touch Pro Duo. Каждая из них по умолчанию совместима с пакетом Smartphone Pack с бесплатным приложением Apple CarPlay и Android Auto.

На всех новых машинах упомянутая технология будет интегрирована в информационно-развлекательную систему по умолчанию. Jaguar Land Rover также предлагает возможность дополнительной установки SOTA на выпущенные ранее автомобили, но не старше 2016 модельного года.



 


  • Тимур Ответить
    2 дня назад

    Отличное решение, всё-таки мы живем в эпоху технологий и оперативность — крайне важный аспект. Это ведь в разы удобнее, чем ездить ради обновления к ОД.

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