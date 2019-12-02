Skoda Kamiq GT – еще один маленький кроссовер для Китая

Внешне и по своим габаритам новичок, нареченный в пресс-релизе coupe-SUV, схож с базовой моделью Kamiq. Ширина 1781 мм и колесная база 2610 мм совпадают полностью, при этом GT на 13 мм выше и 19 мм длиннее. Причем здесь купе, не понятно.

Молодой и активной целевой аудитории будут доступны только переднеприводные модификации с одним из двух бензиновых двигателей. Кроме 110-сильного агрегат MPI можно выбрать 1,2-литровый турбомотор мощностью 115 л.с. Первый сочетается с 6-ступенчатой «механикой», второму же ассистирует робот DSG. В базовое оснащение автомобиля входят климат-контроль, система бесключевого доступа в салон, информационно-развлекательный центр в 8-дюймовым сенсорным экраном. Минимальная цена 125 900 юаней, что примерно соответствует 1 270 000 рублям.





