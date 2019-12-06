Купе-кроссоверу Porsche добавили эксклюзивности

Porsche Exclusive Manufaktur известна тем, что делает особенные модели штутгартской марки еще более уникальными. К примеру, в 1989 году специалисты упомянутой немецкой фабрики сделали для одного арабского шейха семь «облитых золотом» спорткаров серии 959. Понятное дело, что такие драгоценности идут далеко не каждому, поэтому с Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe на мануфактуре обошлись более деликатно.

Кузов редкого кроссовера-купе окрашен в специально замешанный кварцитовый серый металлик, который не режет глаз, но выгодно подчеркивает стать автомобиля. В цветовой гамме салона с кожей ручной выделки тоже главенствуют темные тона. Единственные яркие пятна обнаруживаются лишь в экстерьере гибрида – это желтые суппорты тормозных механизмов. Иных изменений по технике не произведено. Мощность стоковой силовой установки в 670 л.с. была признана вполне достаточной. О цене мы тактично умолчим.





