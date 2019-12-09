Mercedes-Benz X-Класс. Поймите его правильно

Как только легендарная марка отважилась представить собственный пикап, широкая общественность бросилась с жаром обсуждать его перспективы. Ведь Mercedes первым из большой немецкой тройки решился на такой рискованный и неоднозначный шаг. Президент компании Дитер Цетше лично прилетел в Кейптаун на презентацию Х-Класса и сквозь свои роскошные усы рассказал о совершенно новой странице в жизни Mercedes. Потому что премиальных пикапов в истории мироздания ещё никогда не было

Учитывая репутацию марки, от Mercedes ждали совершенства. Наверное поэтому с момента своего появления Х-Классу постоянно приходится что-то доказывать. Сначала зануды от автожурналистки долго искали ответ на вопрос: «Зачем?». Потом разнесли в пух и прах его внешность, которая оказалось слишком утилитарной по сравнению с концептом. Затем прошлись по практичности салона, заявив, что в грязных валенках в него никто не полезет, а значит, толку от такого рабочего грузовика ноль. Но больше всего у тестировщиков и блогеров всех мастей душа болела за техническое оснащение автомобиля, ведь в Mercedes посмели построить X-Класс на платформе Nissan Navara. Сегодня страшно вспоминать, но баталии по этому поводу напоминали современные политические ток-шоу, где оружием победы всегда является крик, переходящий в ультразвук. Его называли «недомерседесом» и подделкой, даже не попытавшись вникнуть в суть. Но самое обидное, что эти настроения передались части потенциальных клиентов, которым истеричные журналистики сумели-таки вбить в голову невообразимую чушь.

Да, в самом деле от концепта серийный автомобиль отличается сильно — от широких колёсных арок и огромной решётки радиатора не осталось и следа. Однако не узнать в пикапе Mercedes невозможно. Особенно спереди. К задней части вопросов больше, и, не будь там огромной эмблемы, идентифицировать марку было бы сложнее. Но, поверьте, в Москве, где «Мерседесов» больше, чем ворон, X-Класс очень заметен, что, безусловно, понравится любителям выделиться. На немецкий пикап смотрят с интересом все: начиная от нищих студентов и заканчивая владельцами «Геликов». Причём в глазах последних, по понятным причинам, его больше.

Интерьер у машины полностью оригинальный. Двухэтажный. На верхнем этаже – мерседесовские приборы, маленький, но очень удобный руль и большой экран мультимедиа. А вот этажом ниже расположились японцы, что заметно по второстепенным клавишам, тоннелю КП и, куда же без неё, крутилке режимов трансмиссии. Но если не знать, откуда эти детали, то ощущение от салона точно такое же, как и в любом другом Mercedes. Пересядьте, к примеру, из GLE в пикап и уже через несколько секунд вы найдёте джойстик системы Command или рукоятку включения фар там, где она и должна быть. Да, запачкать салон жалко, но рыбалка есть рыбалка. Особое беспокойство вызывают мягкие пористые материалы в отделке панели приборов и дверей, в которых подло скапливается пыль. Но производитель утверждает, что эти поверхности можно мыть обычной мокрой тряпкой, поэтому грязи бояться не нужно.

Не нужно её бояться, ещё и потому что у «Икса» может быть сразу две системы полного привода: с подключаемой передней осью от Nissan на младших версиях с рядными двигателями и настоящий 4 MATIC на версиях с V6. Такое разделение существовало изначально, и по замыслу маркетологов делит один класс на два подкласса для разной целевой аудитории. А вот что у всех версий одинаковое, так это рама – деталь конструкции, которую обычно с упоением воспевают любители внедорожной езды (будто это их родная тётя), а её отсутствие, напротив, приводит их в бешенство. Она тоже досталось от японцев, как и подвеска, которую, что немаловажно, полностью переработали, сделав более породистой и комфортной.

Вот, кстати, подходящее слово – породистый. Смысл его не всегда очевиден, но оно постоянно вертится в голове, когда ездишь на этом пикапе. Если намеренно не придираться к деталям, то мерседовская генетика здесь одержала безоговорочную победу: в эргономике, в динамике, в работе семидиапазонной АКП и даже в салонном запахе. А эти милые детали типа электропривода форточки за задним сиденьем?

С мотором V6 мощностью 258 л.с. (чему где-то радуется сотрудник ФНС) X-Класс едет очень быстро – 7,9 сек. до сотни, вводя в замешательство тех, кто не ожидал от пикапа такой выдающейся динамики. Да, незагруженная задняя ось не лучшим образом влияет на управляемость, но это присуще всем пикапам, равно как и вертикальные раскачки. Положите в кузов пару мешков картошки или чего-нибудь ещё – и станет заметно лучше. Кстати, о кузове. В нашем случае он был, что называется, базовым, без отделки, что, конечно, немного огорчало. Но у Mercedes есть толстая книга с аксессуарами для багажного отсека, да и наши китайские партнёры уже нашлёпали десятки моделей пластиковых тазиков для немецкого пикапа.

Кстати, особую популярность этот пикап снискал там, где его впервые показали, а именно в ЮАР. Хотя тут есть нюанс: на некоторых рынках у «Икса» бывают модификации не только со сдвоенной кабиной, но и с полуторной на штампованных дисках, а, соответственно, значительно более дешёвые. У российских маркетологов, руководствующихся статистикой и всевозможными исследованиями, свой взгляд на предпочтения отечественного потребителя, поэтому у нас такого разнообразия нет. Можно выбрать двигатель, комплектацию и цвет. Влияет ли это на восприятие автомобиля потенциальными клиентами? Скорее всего, нет. Так же, как и некоторые японские элементы матчасти.

Тогда что же мешает современному и откровенно хорошему автомобилю стать у нас мегапопулярным? Ответ вроде бы очевиден – цена. Ведь дешёвых Mercedes-Benz не бывает. Но дело не только в этом. Многие наши соотечественники до сих пор верят, что если они пришли за «Мерседесом», то он непременно должен быть чёрным внедорожником. Пусть ещё одним из тысяч подобных, но иначе «пацаны не поймут». Парадокс! Пикап стоит не один миллион рублей, но покупают его либо большие оригиналы, либо богатые любители охоты, рыбалки и мотокросса. То есть этот автомобиль у них явно не единственный. Залезать на нём в грязь, как говорят некоторые, жалко. Возить в кузове ослика – тоже. Что ж, значит, X-Класс идеально подходит тем, кто любит немецкий бренд, кого не интересует мнение пацанов и кому порядком надоело однообразие. Только таких людей у нас пока немного, а потому и выглядит пикап так сиротливо при огромном количестве состоятельных родственников.

Технические характеристики Mercedes-Benz X-Класс 350 d 4MATIC

Длина/ширина/высота 5340/ 1920/ 1819 мм

Колея пер./задн. 1632/ 1625 мм

Колёсная база 3 150 мм

Дорожный просвет 202 мм

Снаряжённая масса 2 249 кг

Полная масса 3 250 кг







Трансмиссия Автоматическая 7-диапазонная

Тип привода Постоянный полный

Тип двигателя Дизель, V6

Объём двигателя 2 987 см3

Мощность 258 л.с.

Крутящий момент 550 Нм

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Зависимая

Тормоза, пер./задн. Дисковые/ дисковые

Размерность шин 255/55 R19

Максимальная скорость 205 км/ч

Разгон до 100 км/ч 7,9 сек.

Цена базовой комплектации от 3 128 000 рублей

А ещё мы сняли видео про этот автомобиль. Вот оно!

Текст Максим Ракитин