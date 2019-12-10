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Новости   10 декабря 2019   

Обновленный Cadillac XT5 научился видеть в темноте, но лишился атмосферного мотора

Cadillac объявил о начале продаж в России обновленного кроссовера XT5. Американский автомобиль практически не изменился внешне, зато получил систему ночного видения с возможностью распознавания объектов на расстоянии более 30 метров, камеры кругового обзора, салонное зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео и акустический комплекс Bose c 14 динамиками. Отделка салона вставками из натурального дерева и кожаная обивка салона входят в стандартное оснащение.

Вместе с тем количество предлагаемых на нашем рынке комплектаций сократилось с трех до двух, а главное, служивший на дореформенном XT5, атмосферный 3,6-литровый V6, мощностью 310 л.с. уступил место 200-сильной, 2-литровой «турбочетверке». Последняя работает в паре с 9-дипазонной автоматической коробкой. Привод – только полный. Минимальная цена кроссовера в 2 990 000 рублей учитывает скидку в 100 000 рублей по программе «трейд-ин» и актуальна до конца нынешнего года.




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