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Дилер-клуб   12 декабря 2019   

Кредитные каникулы вместе с Mazda CX-5

Знаете, что такое настоящая забота? Правильно, это когда Вас любят и делают так, чтобы Вам было комфортно!

Автоцентр на Таганке любит всех своих клиентов и хочет, чтобы Вы въехали в новый год на новом автомобиле Mazda. Мы продумали все заранее и объявляем кредитные каникулы!

Купите Mazda CX-5 в декабре по специальной программе Mazda Кредит и Вы сможете пропустить первый платеж в январе! Мы позаботились о том, чтобы в новогодние праздники вы думали о себе и своих близких, а не о кредите.

Как Вам идея? Нам кажется, что Вы оцените.  Ждем в гости в Автоцентр Mazda на Таганке.

 

Подробнее о кредитных каникулах Вы можете узнать по телефону +7 495 989 90 89



 

Автоцентр на Таганке

MAZDA в сердце Москвы

Марксистская, 34 к.7


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