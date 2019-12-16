Lada 4х4 с новым салоном скоро поступит в продажу

После связанной с устранением ряда недоработок отсрочки «АвтоВАЗ», наконец-то, официально объявил о старте производства модернизированного внедорожника Lada 4×4. Все модификации семейства получили иной интерьер и, как утверждается в релизе — стали комфортабельнее и безопаснее.

В салоне изменилась как сама передняя панель, так и блок управления климатической системой. Допотопные ползунки сменили три вращающиеся ручки. Перчаточный ящик стал более вместительным, а на консоли нашлось место паре 12-вольтовых розеток. У комбинации приборов отныне белая подсветка, в том числе и у экранчика бортового компьютера с расширенным списком функций.

Вместе с тем передние сиденья обрели более развитую боковую поддержку, задние — два подголовника, а креслам трехдверных версий достался модернизированный механизм складывания. Из повышающих комфорт доработок указаны — новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.







При всем при этом автомобиль совершенно не изменился технически, а незначительная корректировка внешности коснулась лишь модификаций Urban. Последнюю теперь отличают еще и интегрированные в передний бампер «противотуманки». О сроках начала продаж, комплектациях и ценах обновленной машины завод сообщит позже.