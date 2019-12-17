Bentley представила в России две новые версии роскошного внедорожника

Bentayga Speed оснащается модернизированным 6,0-литровым двигателем W12 с увеличенной до 635 л. с. мощностью. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч. Автомобиль получил систему управления динамикой Drive Dynamics, позволяющую выбирать из восьми режимов вождения: от комфортного до бескомпромиссно спортивного. Опционально для модели доступны мощные карбон-керамические тормоза.

Динамичный характер роскошного внедорожника подчеркивают окрашенные в цвет кузова аэродинамические элементы, внушительный спойлер на двери багажного отделения, 22‑дюймовые колесные диски и фирменные эмблемы Speed. Еще одной отличительной особенностью версии стали затемненные передние фары и задние фонари.

В интерьере спортивные акценты расставлены с помощью цвета, контрастной прострочки ромбовидной формы, элегантных эмблем Speed и впервые примененной в Bentayga алькантары.

В стандартную комплектацию 550-сильной версии Bentayga V8 Design Series входит набор черных элементов отделки Blackline, в том числе окрашенная в цвет кузова нижняя накладка переднего бампера и сдвоенные патрубки выхлопных труб с глянцевым покрытием. Новые семиспицевые колесные диски Mulliner Paragon темно-серого цвета Palladium Grey с эффектом металлик украшены полированными элементами.

В салоне использована эксклюзивная отделка. В дополнение к основному цвету кожаной обивки Beluga на выбор предлагается один из четырех контрастных цветов: красный Pillar Box Red, оранжевый Orange, белый Mulliner White и синий Klein Blue. В числе других уникальных элементов – перфорированная контрастная обивка центральной части передних и задних сидений.







В центре приборной панели расположены элегантные часы Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами. Уникальное оформление салона дополняют коврики с высоким ворсом и контрастной окантовкой, а также накладки на дверных порогах с подсвечиваемой надписью «Bentley».

В России доступны всего 3 автомобиля этой серии.