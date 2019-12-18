Купе-кроссовер Audi Q3 Sportback стал доступен для заказа в России

Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Audi Q3 Sportback. От появившейся ранее стандартной версии купеобразная модификация отличается формой крыши и меньшим на три сантиметра ростом. Ходовая часть и силовые агрегаты у доступных на нашем рынке моделей одинаковые. Переднеприводный Q3 Sportback 35 TFSI оснащен 150-сильным мотором 1.4 TFSI и шестиступенчатым роботом. Полноприводный Sportback 40 TFSI с 2-литровым двигателем на 30 л.с. мощнее, а в его роботизированной коробке на одну ступеньку больше.

Кроме кондиционера, цифровой приборной панели, мультимедийной системы, светодиодных фар и 17-дюймовых литых дисков стандартное оснащение Sportback включает спортивную подвеску и рулевое управление с переменным передаточным отношением. Начальная цена купе-кросса 2 526 000 рублей. Полноприводный вариант стоит минимум 2 838 000 рублей. В обоих случаях это примерно на 275 000 рублей больше, чем просят за обычный Q3. Поставки автомобилей запланированы на первый квартал следующего года.





