Первый электрический кроссовер BMW будут собирать в Китае

В следующем году BMW запустит в серию свой первый электрический кроссовер. На фото именно он во время зимних тестов на севере Швеции.

Однако предназначенную для глобальных рынков модель iX3 будут собирать не в Европе и даже не в Америке, а на заводе совместного предприятия BMW Brilliance в китайском Шэньяне. Новый кросс получит задний привод и станет первым автомобилем с электрическими агрегатами пятого поколения.







Динамические характеристики нового SUV немцы пока не раскрывают. На сегодняшний день известно лишь, что отдача электродвигателя iX3 составит 286 л.с. и 400 Нм, а тяговых батарей емкостью 74кВтч должно хватить на 440 км.