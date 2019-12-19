В следующем году в России появятся рестайлинговая Creta и новый кроссовер Palisade

В обнародованных компанией Hyundai планах на ближайшие месяцы – начало продаж в России рестайлинговой версии «Креты» и абсолютно нового кроссовера Palisade. Крупный, длиной 4980 мм, 7-местный автомобиль станет формальным преемником модели Grand Santa Fe.

Большой Hyundai приедет к нам не раньше лета следующего года, и какие у него будут цены, комплектации и агрегаты, корейская компания пока не раскрывает. На глобальных же рынках Palisade доступен как с передним, так и полным приводом, а кроме двух бензиновых V-образных «шестерок» 3.5 MPi и 3.8 GDi, развивающих по 277 и 295 л.с., предлагает покупателям 4-цилиндровый, 2,2-литровый, 200-сильный дизель. В паре с каждым из этих моторов работает 8-ступенчатый автомат.





