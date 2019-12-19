Грандиозное предложение на грандиозные автомобили

Вы давно хотели приобрести автомобиль INFINITI и ждали по-настоящему выгодное предложение? Время пришло, и Автоцентры на Таганке и в Люблино дарят Вам преимущество на покупку автомобиля до 1 205 000 рублей.

Только до 30 декабря действует грандиозное предложение на приобретение новых автомобилей INFINITI:

Ваше преимущество на покупку до 1 205 000 рублей.

Кредит от 0,1%.

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Подробнее о специальном предложении Вы можете узнать по телефону: +7 (495) 989-60-60

Автоцентр на Таганке и в Люблино

Официальный дилер INFINITI

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7







ул. Ставропольская, дом 41

*Указанное преимущество предоставляется на автомобиль INFINITI QX 2018 года выпуска в комплектации LUXE SENSORY 7-местный., складывается путем снижения рекомендованной розничной и при участии клиента в трейд-ин от INFINITI, участия клиента в Программе INFINITI Finance и Аксессуары дилерского центра и бонуса от дилерского центра. Подробнее по телефонам и в дилерских центрах INFINITI: Автоцентр на Таганке и Автоцентр Люблино.

Кредит:Кредитор — АО «РН Банк» (лицензия ЦБ РФ № 170 от 16.12.2014, далее – «Банк»). Валюта – Рубль РФ, первоначальный взнос — от 70% цены приобретаемого ТС; сумма кредита – от 100 000 руб. Ставка в договоре при сроке кредита 2 года – 0,1%; при сроке кредита 3 года – 4,5%; при сроке кредита 4-5 лет — ставка 7%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого ТС; возврат кредита – ежемесячные (аннуитетные) платежи; оплата страховой премии в кредит по полису КАСКО по программе INFINITI Страхование и полису страхования жизни и здоровья заемщика, в любых страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Не оферта (ст. 437 ГК РФ). Предложение действительно для приобретения автомобилей INFINITI QX50 2018 и 2019 г.в. с 01.12.2019 г. по 31.12.2019 г. Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности в дилерском центре Infiniti Автоцентр на Таганке.

Выгода: Указанная выгода предоставляется на автомобиль INFINITI QX50 в комплектации Pure, 2018 года выпуска, стоимость которого с учетом скидки составляет 2 649 000 рублей. Выгода складывается из скидки за trade in в размере 226 000р. и бонуса от салона в размере 124 000 р. Подробнее по телефонам и в дилерских центрах INFINITI: Автоцентр на Таганке. Предложение ограничено количеством автомобилей на складе дилера и действует с 02.12.2019 по 31.12.2019 г.

Подарки: При покупке автомобиля можно получить только один из подарков либо спутниковую сигнализацию, либо зимнюю резину.